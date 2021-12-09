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https://arabic.sputniknews.com/20211209/الهيئة-الملكية-الأردنية-للأفلام-تسحب-فيلم-أميرة-من-سباق-الأوسكار-1053746111.html
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار
أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الخميس، سحبها فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار، وذلك رغم تأكيد الهيئة تقديرها لقيمة الفيلم الفنية وإيمانها بأنه لا... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:19+0000
2021-12-09T14:19+0000
مجتمع
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أوسكار
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عمان - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الملكية للأفلام، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم (أميرة) من سباق جوائز الأوسكار 2022".وأضاف البيان: "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".وأشار البيان إلى أن هذا كان أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة.وقال البيان إن الفيلم عُرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان في عمّان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/مخرج-فيلم-أميرة-يعلن-وقف-عرضه-بعد-انتقادات-الأسرى-الفلسطينيين-1053726545.html
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مجتمع, منوعات, أفلام, أوسكار

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار

14:19 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S. خلف كواليس مراسم الحفل الـ93 لتوزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أبريل 2021
 خلف كواليس مراسم الحفل الـ93 لتوزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.
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أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الخميس، سحبها فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار، وذلك رغم تأكيد الهيئة تقديرها لقيمة الفيلم الفنية وإيمانها بأنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال القضية الفلسطينية ولا قضية الأسرى.
عمان - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الملكية للأفلام، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم (أميرة) من سباق جوائز الأوسكار 2022".
عمال داخل أحد المخابز يحدقون في أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية وهو يتخذ وضعية على زاوية أحد الشوارع، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين يحتجون في بلدة الخليل بالضفة الغربية، تضامناً مع الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية، 5 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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وأضاف البيان: "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".

وأشار البيان إلى أن هذا كان أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة.
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وقال البيان إن الفيلم عُرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان في عمّان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية.
لكن في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم "أميرة" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار.
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