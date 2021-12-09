الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار

عمان - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الملكية للأفلام، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم (أميرة) من سباق جوائز الأوسكار 2022".وأضاف البيان: "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".وأشار البيان إلى أن هذا كان أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة.وقال البيان إن الفيلم عُرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان في عمّان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية.
أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الخميس، سحبها فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار، وذلك رغم تأكيد الهيئة تقديرها لقيمة الفيلم الفنية وإيمانها بأنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال القضية الفلسطينية ولا قضية الأسرى.
عمان - سبوتنيك. ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الملكية للأفلام، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "قرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم (أميرة) من سباق جوائز الأوسكار 2022".
وأضاف البيان: "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال".
وأشار البيان إلى أن هذا كان أيضا رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة.
وقال البيان إن الفيلم عُرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان "كرامة" لأفلام حقوق الإنسان في عمّان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية.
لكن في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم "أميرة" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار.