سفينة البحرية الأوكرانية تتراجع بعد تحذيرات روسية من دخول مضيق كيرتش

كييف - سبوتنيك. وقال الجيش الأوكراني، في بيان، اليوم الخميس إن "السفينة [دونباس] لم تدخل أي مناطق حساسة وقامت بمهام محددة في المياه الإقليمية وتعود حاليا إلى القاعدة".وكان وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أكد أن "بحر أزوف منطقة مائية مشتركة والوجود الأوكراني به قانوني".من جهته، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن سفينة القيادة البحرية الأوكرانية "دونباس"، تتجه نحو مضيق كيرتش، الذي يصل البحر الأسود ببحر آزوف، لافتًا إلى أنها لا تستجيب للمطالب الروسية بتغيير مسارها.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، اليوم الخميس إنه "في 9 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام، الساعة 09:12 [06:12 بتوقيت غرينتش]، غادرت سفينة القيادة دونباس التابعة للبحرية الأوكرانية الطريق الرئيسي لميناء ماريوبول واتجهت نحو مضيق كيرتش. وفقًا للوائح الإلزامية في الميناء البحري من كيرتش، الذي تمت الموافقة عليه بأمر من وزارة النقل الروسية رقم 313 بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لم يقدم الجانب الأوكراني طلبات لمرور قناة كيرتش-ينيكالسكي".وأضاف البيان أنه "في الوقت الحالي، تقع سفينة [دونباس] على مسافة 18 ميلا بحريا من مضيق كيرتش، ولا تلتزم بمتطلبات تغيير المسار".يشار إلى أن دول اغربية أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.وقال المتحدث:في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.خصصت الولايات المتحدة نحو 2.5 مليار دولار لدعم القوات الأوكرانية منذ اندلاع الصراع مع جمهورية لوهانسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) في دونباس عام 2014.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، اليوم الخميس إنه "في 9 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام، الساعة 09:12 [06:12 بتوقيت غرينتش]، غادرت سفينة القيادة دونباس التابعة للبحرية الأوكرانية الطريق الرئيسي لميناء ماريوبول واتجهت نحو مضيق كيرتش. وفقًا للوائح الإلزامية في الميناء البحري من كيرتش، الذي تمت الموافقة عليه بأمر من وزارة النقل الروسية رقم 313 بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لم يقدم الجانب الأوكراني طلبات لمرور قناة كيرتش-ينيكالسكي".
"في تمام الساعة 13:45 [بتوقيت موسكو]، طالبت سفينة حرس السواحل التابعة للبحرية الروسية، من السفينة الأوكرانية الامتثال للتشريعات الروسية [من حيث تقديم الطلبات اللازمة للمرور عبر مضيق كيرتش]. وردت إجابة مفادها أنها لا تخطط لعبور مضيق كيرتش".
بيان
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وأضاف البيان أنه "في الوقت الحالي، تقع سفينة [دونباس] على مسافة 18 ميلا بحريا من مضيق كيرتش، ولا تلتزم بمتطلبات تغيير المسار".
يشار إلى أن دول اغربية أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.
لكن موسكو نفت تماما أنها تستعد لغزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم، إن الكرملين يشعر بالقلق من أن أوكرانيا ربما تستعد لشن هجوم في الشرق (دونباس)، وهو ما نفته كييف أيضا.
وقال المتحدث:
أي تحركات أمريكية لإرسال المزيد من العتاد والمستشارين العسكريين إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات.
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
في وقت سابق، حذر جهاز المخابرات الخارجية الروسي من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.