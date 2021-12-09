معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 203" التي تنتجها الهند

وتعد بندقية "إيه كيه - 203" إحدى النسخ المطورة للبندقية الأسطورية "إيه كيه - 47" التي أنتجتها روسيا لتصبح أفضل البنادق الهجومية في العالم بلا منازع منذ عقود.ما هي قدرات بندقية "إيه كيه - 203"؟هي نسخة مطورة من "إيه كيه - 47" تستخدم ذات العيار (7.62 * 39 ملم) وتمثل امتدادا للأداء الأسطوري لبنادق كلاشنيكوف الهجومية.وتتميز هذه البندقية بالأداء العالي وإمكانية تطويرها بأدوات رؤية وتصويب متطورة بفضل التجهيزات الخاصة بتركيب تلك الأشياء في الجزء العلوي من البندقية.وتم تصميم البندقية بمخزن طلقات من مواد أخف وزنا مع منطقة شفافة على الجانبين تمكن الجندي من التعرف على عدد الطلقات المتبقية أثناء إطلاق النار دون الحاجة إلى إزالة مخزن الطلقات وتعريض نفسه للخطر.ويقول تقرير عن البندقية نشره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، إن أهم صفة يمكن أن تتميز بها "إيه كيه - 203" هي الموثوقية العالية لهذه البندقية الهجومية، مشيرا إلى أن هذه الميزة لا يمكن معرفتها إلا في ميادين القتال.وتمتلك البندقية الروسية "إيه كيه - 203" مخزن طلقات سعة 30 طلقة يصل مداها المؤثر إلى 800 متر، بينما يصل وزن البندقية فارغة دون طلقات إلى 3.8 كيلوغرام.
وتتميز هذه البندقية بالأداء العالي وإمكانية تطويرها بأدوات رؤية وتصويب متطورة بفضل التجهيزات الخاصة بتركيب تلك الأشياء في الجزء العلوي من البندقية.
تم تصميم البندقية بـ "دبشك" قابل للطي وهي ميزة تجعل طولها قابل للتعديل وفقا لمتطلبات القتال.
وتم تصميم البندقية بمخزن طلقات من مواد أخف وزنا مع منطقة شفافة على الجانبين تمكن الجندي من التعرف على عدد الطلقات المتبقية أثناء إطلاق النار دون الحاجة إلى إزالة مخزن الطلقات وتعريض نفسه للخطر.
تمتلك البندقية مقبض مسدس مريح يمكن الجنود من استخدامها بيد واحدة عند الحاجة وهو ما يمنحهم جاهزية قتالية أكبر في ميادين القتال.
ويقول تقرير عن البندقية نشره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، إن أهم صفة يمكن أن تتميز بها "إيه كيه - 203" هي الموثوقية العالية لهذه البندقية الهجومية، مشيرا إلى أن هذه الميزة لا يمكن معرفتها إلا في ميادين القتال.
وتمتلك البندقية الروسية "إيه كيه - 203" مخزن طلقات سعة 30 طلقة يصل مداها المؤثر إلى 800 متر، بينما يصل وزن البندقية فارغة دون طلقات إلى 3.8 كيلوغرام.