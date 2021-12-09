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https://arabic.sputniknews.com/20211209/وزير-المالية-التركي-الجديد-يعد-بخفض-عجز-الميزانية-1053755591.html
وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
وعد وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، اليوم الخميس، بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T18:37+0000
2021-12-09T18:37+0000
2021-12-09T18:37+0000
وزير المالية
الرئيس التركي
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وقال الوزير الجديد الذي حل محل الوزير السابق لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشهد انضباطا ماليا، حسب "رويترز".وأكد النبطي أن السياسة المالية لبرلمان البلاد تحت إشرافه ستجري بشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.تأتي تصريحات النبطي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتسبب خفض أسعار الفائدة في انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/قطر-وتركيا-بصدد-التوقيع-على-12-اتفاقية-جديدة-1053633992.html
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وزير المالية, الرئيس التركي
وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
وعد وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، اليوم الخميس، بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الوزير الجديد الذي حل محل
الوزير السابق
لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشهد انضباطا ماليا، حسب "رويترز".
وأكد النبطي أن السياسة المالية لبرلمان البلاد تحت إشرافه ستجري بشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.
تأتي تصريحات النبطي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها
الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان.
وتسبب خفض أسعار الفائدة في انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.