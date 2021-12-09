تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/وزير-المالية-التركي-الجديد-يعد-بخفض-عجز-الميزانية-1053755591.html
وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
وعد وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، اليوم الخميس، بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T18:37+0000
2021-12-09T18:37+0000
وزير المالية
الرئيس التركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/39/1034683994_0:174:3501:2143_1920x0_80_0_0_237d74ec2688197b360ba204411cd832.jpg
وقال الوزير الجديد الذي حل محل الوزير السابق لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشهد انضباطا ماليا، حسب "رويترز".وأكد النبطي أن السياسة المالية لبرلمان البلاد تحت إشرافه ستجري بشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.تأتي تصريحات النبطي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتسبب خفض أسعار الفائدة في انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/قطر-وتركيا-بصدد-التوقيع-على-12-اتفاقية-جديدة-1053633992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103468/39/1034683994_204:0:3295:2318_1920x0_80_0_0_040cd97ec738ec8305cc6211eaa1f0e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير المالية, الرئيس التركي

وزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية

18:37 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبر
وعد وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، اليوم الخميس، بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الوزير الجديد الذي حل محل الوزير السابق لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن بلاده ستشهد انضباطا ماليا، حسب "رويترز".
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
قطر وتركيا بصدد التوقيع على 12 اتفاقية جديدة
6 ديسمبر, 14:53 GMT
وأكد النبطي أن السياسة المالية لبرلمان البلاد تحت إشرافه ستجري بشفافية، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.
تأتي تصريحات النبطي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتسبب خفض أسعار الفائدة في انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:43 GMTليتوانيا تدفع ألف يورو لكل مهاجر من أجل العودة إلى بلده الأصلي
18:37 GMTوزير المالية التركي الجديد يعد بخفض عجز الميزانية
18:25 GMTالحكومة الأمريكية تحقق فيما اكتشفه أحد السائقين داخل سيارة "تسلا" الكهربائية
18:19 GMT الاتحاد الدولي للتنس لن ينظم بطولات بالصين في 2022
18:16 GMTدولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها تشجيعا لهم على تلقي لقاح كورونا
18:09 GMTماكرون يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل حول أوكرانيا
17:59 GMTانفجار أنبوب لمكثفات الغاز في مصفاة "بارسيان" جنوبي إيران
17:52 GMTبخاخ الإنترفيرون... وسيلة جديدة لمواجهة فيروس كورونا
17:49 GMTالدولي المغربي مهدي بنعطية يعتزل كرة القدم نهائيا
17:45 GMTشركة تكشف عن أضخم شريحة لحم في العالم مطبوعة بطريقة "ثلاثية الأبعاد"... صورة
17:30 GMTماكرون يتعهد بجعل الاتحاد الأوروبي "أقوى" خلال رئاسته
17:18 GMT"فاو" تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي للأجيال القادمة
17:15 GMTروسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
17:06 GMTموسكو تدعو تل أبيب وواشنطن إلى الامتناع عن إجراء مناورات تحاكي ضرب إيران
17:03 GMTقريبا في "آيفون"... ميزة ستكشف لأصحاب الهواتف المستعملة قطع الغيار التي تم استبدالها دون ‏علمهم
16:53 GMTدراسة تكشف سبب دخول الحمام فور شرب فنجان قهوة
16:45 GMTوزير الخارجية السعودي: نأمل أن تحمي المحادثات النووية الحالية مصالح دول الخليج
16:36 GMTالقبض على 4 موظفين في الاستخبارات الدنماركية بتهمة التجسس
16:29 GMTمحكمة إسرائيلية تمدد توقيف طفلتين فلسطينيتين حتى الاثنين المقبل
16:24 GMTهيئة الأسرى: فيلم "أميرة" إساءة لنضال الفلسطينيين... وسحبه من الأوسكار خطوة في الاتجاه الصحيح