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مشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما
مشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما
التقى زوجان صينيان، الاثنين الماضي، بابنهما المفقود منذ أكثر من 14 عاما، بعد أن اختُطف ابنهم في مدينة شنتشن عام 2007، عندما كان في عمر الـ4 سنوات فقط، لتبدأ... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T13:00+0000
2021-12-10T13:00+0000
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وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عاما، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.ونقلت "سي إن إن" عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لحوالي 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه لطفلين آخرين.اقرأ أيضا: سرب من الحيتان يحاصر قاربا... مشاهد لم تسجل سابقا... فيديواقرأ أيضا: أسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو
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مجتمع, نادي الفيديو

مشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما

13:00 GMT 10.12.2021
© Photo / pixabay/u_91zgw5yqفتاة تبكي بحزن شديد
فتاة تبكي بحزن شديد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© Photo / pixabay/u_91zgw5yq
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التقى زوجان صينيان، الاثنين الماضي، بابنهما المفقود منذ أكثر من 14 عاما، بعد أن اختُطف ابنهم في مدينة شنتشن عام 2007، عندما كان في عمر الـ4 سنوات فقط، لتبدأ قصة معاناتهم الطويلة في البحث عن فلذة كبدهم الضائع.
وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عاما، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.

تم رصد وتعقب المختطِف المشتبه فيه في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد استخدام تقنية التعرف على الوجه، واتهم باختطاف الطفل الذي يحمل اسم (صن)، حيث تبنته عائلة بعد اختطافه بعدة أعوام بطريقة غير شرعية، الأمر الذي عرض المتبني للمحاكمة.

ونقلت "سي إن إن" عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لحوالي 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه لطفلين آخرين.
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