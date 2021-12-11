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https://arabic.sputniknews.com/20211211/النهضة-التونسية-تطالب-بالتحقيق-مع-قناة-عرضت-فيديو-حريق-مقر-الحركة-1053799662.html
"النهضة التونسية" تطالب بالتحقيق مع قناة عرضت فيديو حريق مقر الحركة
"النهضة التونسية" تطالب بالتحقيق مع قناة عرضت فيديو حريق مقر الحركة
تقدمت حركة النهضة ببلاغ إلى النيابة العمومية التونسية ضد قناة التاسعة، بسبب إعرض الأخيرة فيديو لحريق مقر الحركة الذي شب الخميس الماضي. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T07:55+0000
2021-12-11T07:55+0000
أخبار تونس اليوم
حركة النهضة
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وحسب بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال بالحركة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أدانت الحركة لنشر هذا الفيديو لأنه بحسبها "لم يراع حرمة الموت وآلام أهل الفقيد".وقال: "على إثر بث قناة التاسعة التونسية فيديو يتعلق بحادثة الحريق مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، يهم حركة النهضة أن تبين للرأي العام أنه إثر الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس 09 ديسمبر 2021 بالمقر المركزي للحركة، ووفاة المناضل سامي الصيفي رحمه الله، قامت النيابة العمومية بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة ووضعها على ذمة البحث وهي النسخة الوحيدة".وأوضحت الحركة أنها "إذ تدين بشدة عملية تسريب هذا الفيديو الذي تم حجزه من الجهات المختصة، وتعهدت بمتابعته، فإنها تعلم الرأي العام أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع، وتطالب بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق".واستنكر بيان الحركة التونسية "عدم تدخل الهايكا لوقف هذا العمل المشين من هذه القناة التلفزيونية".واتهم البيان قناة التاسعة بأنها "دأبت على تشويه الحركة، ونشر مغالطات تنال من صورتها، وقيادييها، ومناضليها، وآخرها بث فيديو الحريق، حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد، ووجع أبناء الحركة".ودعا بيان حركة النهضة وسائل الإعلام إلى "التزام المواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة النبيلة".وكان مكتب حركة النهضة التونسية قد اندلع فيه حريق بعد ظهر الخميس الماضي، ولم تتضح أسبابه بعد، في وقت حاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.وفيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هناك إصابات بين عدد من القياديين في الحركة، أكدت أن سيارات الإسعاف والحماية المدنية التونسية هرعت إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.
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أخبار تونس اليوم, حركة النهضة

"النهضة التونسية" تطالب بالتحقيق مع قناة عرضت فيديو حريق مقر الحركة

07:55 GMT 11.12.2021
© Sputnik . marim gderaحريق بمقر حركة النهضة التونسية
حريق بمقر حركة النهضة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Sputnik . marim gdera
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تقدمت حركة النهضة ببلاغ إلى النيابة العمومية التونسية ضد قناة التاسعة، بسبب إعرض الأخيرة فيديو لحريق مقر الحركة الذي شب الخميس الماضي.
وحسب بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال بالحركة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أدانت الحركة لنشر هذا الفيديو لأنه بحسبها "لم يراع حرمة الموت وآلام أهل الفقيد".
وقال: "على إثر بث قناة التاسعة التونسية فيديو يتعلق بحادثة الحريق مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، يهم حركة النهضة أن تبين للرأي العام أنه إثر الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس 09 ديسمبر 2021 بالمقر المركزي للحركة، ووفاة المناضل سامي الصيفي رحمه الله، قامت النيابة العمومية بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة ووضعها على ذمة البحث وهي النسخة الوحيدة".
وأوضحت الحركة أنها "إذ تدين بشدة عملية تسريب هذا الفيديو الذي تم حجزه من الجهات المختصة، وتعهدت بمتابعته، فإنها تعلم الرأي العام أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع، وتطالب بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق".
واستنكر بيان الحركة التونسية "عدم تدخل الهايكا لوقف هذا العمل المشين من هذه القناة التلفزيونية".
واتهم البيان قناة التاسعة بأنها "دأبت على تشويه الحركة، ونشر مغالطات تنال من صورتها، وقيادييها، ومناضليها، وآخرها بث فيديو الحريق، حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد، ووجع أبناء الحركة".
ودعا بيان حركة النهضة وسائل الإعلام إلى "التزام المواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة النبيلة".
وكان مكتب حركة النهضة التونسية قد اندلع فيه حريق بعد ظهر الخميس الماضي، ولم تتضح أسبابه بعد، في وقت حاول بعض الموظفين المتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.
وفيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هناك إصابات بين عدد من القياديين في الحركة، أكدت أن سيارات الإسعاف والحماية المدنية التونسية هرعت إلى مقر الحركة لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.
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