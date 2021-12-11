https://arabic.sputniknews.com/20211211/ليست-إيران-وزير-إسرائيلي-يكشف-عن-العدو-الرئيس-للولايات-المتحدة-1053823993.html

ليست إيران... وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

ليست إيران... وزير إسرائيلي يكشف عن العدو الرئيس للولايات المتحدة

نفى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي أن تكون إيران هي العدو الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن ليست لديها مشكلة في أن تصبح إيران دولة... 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T18:16+0000

2021-12-11T18:16+0000

2021-12-11T18:16+0000

البرنامج النووي الإيراني

الولايات المتحدة

إيران

الصين

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وقال شاي الذي عاد مؤخرا من زيارة لواشنطن في تصريحات نقلتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: " :العدو الرئيسي للولايات المتحدة ليس إيران ولكن الصين وإدارة بايدن تركز عليها".وأضاف: " الإيرانيون في طريقهم لأن يصبحوا دولة عتبة نووية. يمكن للأمريكيين على الأرجح التعايش مع هذا في سلام".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وسائل إعلام عبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر أمني إسرائيلي أن غانتس قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بخيار عسكري ضد إيران، وهو ما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن الأسبوع الماضي.وأوضحت الصحيفة العبرية أن غانتس قد أوضح للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك أي تقدم في مباحثات فيينا الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، بدعوى أن الجانب الإيراني "يناور أو يخادع" الأطراف المشاركة في المفاوضات الدائرة في العاصمة النمساوية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.وفي أكثر من مناسبة، صرح مسؤولون إسرائيليون كبار أن إيران تريد "كسب الوقت" فقط من مباحثات فيينا، التي انطلقت الجولة السابعة منها في 29 من الشهر الماضي دون تحقيق نتائج ملموسة، وفق ما صرحت به في وقت سابق اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك.وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.وتصر طهران على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها كشرط مسبق للعودة بالعمل بالاتفاق النووي.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html

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البرنامج النووي الإيراني, الولايات المتحدة, إيران, الصين