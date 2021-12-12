تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تصدر-بيانا-بعد-وصول-ستيفاني-وليامز-إلى-طرابلس-1053864981.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:43+0000
2021-12-12T19:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:93:960:633_1920x0_80_0_0_40f087c567342602013d3a4cccee794d.jpg
وذكرت البعثة، في بيان لها، أن "المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى، وبالتنسيق الوثيق مع البعثة، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".وأكدت أن وليامز ستعمل على مساعدتها الأطراف الليبية الفاعلة في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.وأشادت البعثة، بعمل المفوضية الليبية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي دعا، في وقت سابق، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/100-مليار-ليبيا-تتعقب-أموال-القذافي-فيما-قد-يصبح-أكبر-استرداد-دولي-للأصول-في-التاريخ-1053778924.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047199852_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_1a5390b5dd97e99b270e9925776e65d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس

19:43 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Mariem Mohamed
تابعنا عبر
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس.
وذكرت البعثة، في بيان لها، أن "المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى، وبالتنسيق الوثيق مع البعثة، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأكدت أن وليامز ستعمل على مساعدتها الأطراف الليبية الفاعلة في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.
معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ
10 ديسمبر, 12:08 GMT
وأشادت البعثة، بعمل المفوضية الليبية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.
واختتمت البعثة بيانها بالقول: "لقد عانى الليبيون بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، والشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع، لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد".
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي دعا، في وقت سابق، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى شباط/ فبراير 2022.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: "نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية".
واقترح بوشاح أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية بنظام القوائم، على أن تضم كل قائمة رئيسا للبلاد، ونائبين له، ورئيسا للحكومة، داعيا إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي وقت سابق، دعا 72 نائباً في البرلمان الليبي، في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف مارس/آذار الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله
19:43 GMTبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
19:30 GMTضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
19:23 GMTالرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
19:21 GMTإسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
19:04 GMT علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
19:01 GMTرغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
18:57 GMT"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
18:52 GMTبرشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
18:46 GMTميقاتي يصدر بيانا عاجلا بشأن الإساءة إلى البحرين والتطاول عليها
18:44 GMTاستئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
18:43 GMTمايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11
18:36 GMTكورونا يضرب البريميرليغ
18:32 GMT"تعرضت لأبشع أنواع العنف"... نضال الأحمدية تبكي وتكشف تفاصيل صادمة عن طلاق شيرين عبدالوهاب
18:30 GMTحوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو
17:57 GMTتتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
17:54 GMTبعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور