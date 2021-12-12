https://arabic.sputniknews.com/20211212/زوجة-يوسف-دندش-تخرج-عن-صمتها-بعد-صورته-مع-شيرين-منافق-كان-عاوز-يقتلني-وخاطف-ولادي-1053867395.html

زوجة يوسف دندش تخرج عن صمتها بعد صورته مع شيرين... منافق كان عاوز يقتلني وخاطف ولادي

زوجة يوسف دندش تخرج عن صمتها بعد صورته مع شيرين... منافق كان عاوز يقتلني وخاطف ولادي

أثارت صورة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والمنتج اللبناني، يوسف دندش، جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت معه حليقة الرأس قبل إطلالتها على... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T21:03+0000

2021-12-12T21:03+0000

2021-12-12T21:03+0000

شيرين عبد الوهاب

أخبار الفنانين في مصر

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ونشرت زوجته هانيا فقية، الصورة عبر حسابها على فيسبوك، وقالت إن "زوجها المنتج يوسف دندش خطف أبنائها وقام بتخبئتهم ومنعها من رؤيتهم، كما أنه يعنفها ويضربها".وخرجت هالة فقيه، مجددا في تصريحات تليفزيوينة، واصفة زوجها بـ"المنافق وفاقد الشيء"، مضيفة أنها تعرضت لمحاولة قتل على يد زوجها يوسف دندش، كما أنها محرومة من رؤية أولادها.وأوضحت، أن "هناك أثار للضرب على جسدها، كما أنها رفعت قضية قبل ظهورة مع شيرين بفترة طويلة"، كاشفة بأنها عندما تعرضت للتعنيف على يد زوجها هربت من المنزل واتجهت لطبيب شرعي وفى هذه اللحظة تركت أولادها في المنزل وعندما رفعت عليه القضية الخاصة بها وطالبت بأولادها رفض تسليمها الأولاد.وأعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس السبت، استياءها من تعليقات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعد حلق شعرها.وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أم بي سي مصر"، إنها أزالت شعر رأسها بنفسها قبل طلاقها من حسام حبيب بيوم واحد.وأضافت: "أنا اللي وصلني لكده، إني شخصية حساسة بزيادة وأنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وحق نفسي وحق اسمي، كان لازم أربي نفسي، أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه!".والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.ويوم الجمعة الماضي، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ‏ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.

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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر