فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي

واستفاد فرستابن من نزول سيارة الأمان ليكون خلف لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة ويخطف الفوز من السائق البريطاني، وفقا لـ "رويترز".وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.. منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للـ "فورمولا 1" الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبو ظبي.ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.واستضافت أبو ظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.. منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للـ "فورمولا 1" الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبو ظبي.
ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.