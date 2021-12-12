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فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي
فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي
أحرز الهولندي ماكس فرستابن لقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بالفوز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى في اللفة الأخيرة، اليوم الأحد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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رياضة
فورمولا-1
أبو ظبي
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واستفاد فرستابن من نزول سيارة الأمان ليكون خلف لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة ويخطف الفوز من السائق البريطاني، وفقا لـ "رويترز".وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.. منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للـ "فورمولا 1" الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبو ظبي.ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.واستضافت أبو ظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
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رياضة, فورمولا-1, أبو ظبي

فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي

15:15 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Poolالمشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1" على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
المشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Kirill Kudryavtsev/Pool
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أحرز الهولندي ماكس فرستابن لقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بالفوز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى في اللفة الأخيرة، اليوم الأحد.
واستفاد فرستابن من نزول سيارة الأمان ليكون خلف لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة ويخطف الفوز من السائق البريطاني، وفقا لـ "رويترز".
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.. منافسات "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للـ "فورمولا 1" الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبو ظبي.
ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.
واستضافت أبو ظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
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