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هبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية
هبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية
تراجعت العملة التركية إلى مستوى منخفض جديد، اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 14 ليرة للدولار، حيث يتوقع المستثمرون خفضا جديدا لأسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T15:41+0000
2021-12-13T15:41+0000
اقتصاد
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الليرة التركية
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تداولت الليرة بسعر 14.33 للدولار الواحد بعد ظهر اليوم في اسطنبول، وفقا لبيانات وكالة "رويترز"، بعدما سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من اليوم عند 14.99، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مستوى 14 ليرة للدولار.أعلن البنك المركزي التركي في وقت لاحق أنه سيتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين، من أجل بيع الدولارات ودعم الليرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إن البلاد عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة، وهو تصريح يتماشى مع موقف الرئيس رجب طيب أردوغان المعارض لرفع أسعار الفائدة.وأضاف: "لن نرفع سعر الفائدة، سترى أنه يمكننا القيام بذلك دون رفع أسعار الفائدة". يعتقد اقتصاديون أن رفع الفائدة قد يساعد البلاد على كبح التضخم الذي يقترب من 20% والحد من تدهور قيمة الليرة.
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اقتصاد, العالم, الليرة التركية

هبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية

15:41 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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تراجعت العملة التركية إلى مستوى منخفض جديد، اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 14 ليرة للدولار، حيث يتوقع المستثمرون خفضا جديدا لأسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.
تداولت الليرة بسعر 14.33 للدولار الواحد بعد ظهر اليوم في اسطنبول، وفقا لبيانات وكالة "رويترز"، بعدما سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من اليوم عند 14.99، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مستوى 14 ليرة للدولار.
أعلن البنك المركزي التركي في وقت لاحق أنه سيتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين، من أجل بيع الدولارات ودعم الليرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".
آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة... فيديو
أمس, 12:29 GMT
وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إن البلاد عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة، وهو تصريح يتماشى مع موقف الرئيس رجب طيب أردوغان المعارض لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف: "لن نرفع سعر الفائدة، سترى أنه يمكننا القيام بذلك دون رفع أسعار الفائدة". يعتقد اقتصاديون أن رفع الفائدة قد يساعد البلاد على كبح التضخم الذي يقترب من 20% والحد من تدهور قيمة الليرة.
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