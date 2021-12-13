https://arabic.sputniknews.com/20211213/هبوط-مدو-جديد-لسعر-صرف-الليرة-التركية-1053897176.html

هبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية

هبوط مدو جديد لسعر صرف الليرة التركية

تراجعت العملة التركية إلى مستوى منخفض جديد، اليوم الاثنين، متجاوزة مستوى 14 ليرة للدولار، حيث يتوقع المستثمرون خفضا جديدا لأسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T15:41+0000

2021-12-13T15:41+0000

2021-12-13T15:41+0000

اقتصاد

العالم

الليرة التركية

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تداولت الليرة بسعر 14.33 للدولار الواحد بعد ظهر اليوم في اسطنبول، وفقا لبيانات وكالة "رويترز"، بعدما سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من اليوم عند 14.99، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مستوى 14 ليرة للدولار.أعلن البنك المركزي التركي في وقت لاحق أنه سيتدخل مباشرة في سوق الصرف الأجنبي يوم الاثنين، من أجل بيع الدولارات ودعم الليرة، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، إن البلاد عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة، وهو تصريح يتماشى مع موقف الرئيس رجب طيب أردوغان المعارض لرفع أسعار الفائدة.وأضاف: "لن نرفع سعر الفائدة، سترى أنه يمكننا القيام بذلك دون رفع أسعار الفائدة". يعتقد اقتصاديون أن رفع الفائدة قد يساعد البلاد على كبح التضخم الذي يقترب من 20% والحد من تدهور قيمة الليرة.

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اقتصاد, العالم, الليرة التركية