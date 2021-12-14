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https://arabic.sputniknews.com/20211214/أهداف-مباراة-بايرن-ميونخ-وشتوتجارت-5-0-في-الدوري-الألماني-فيديو-1053946408.html
أهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو
أهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو
حقق بايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا على شتوتجارت بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:29+0000
2021-12-14T21:29+0000
رياضة
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
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وأحرز خماسية الفريق البافاري كل من سيرج جنابري (هاتريك) وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 40 و53 و69 و73 و74.بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 40 في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.بينما ظل شتوتجارت في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.يشار إلى أن بايرن ميونخ يسعى لإحراز لقب البوندزليغا للمرة العاشرة على التوالي.واعتبارا من الأسبوع المقبل تبدأ عطلة شتوية تستمر 3 أسابيع بمناسبة أعياد الكريمساس ورأس السنة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/صحيفة-بنزيما-السبب-في-عدم-تحقيق-حلم-ليفاندوفسكي-1053513527.html
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رياضة, بايرن ميونخ, الدوري الألماني

أهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو

21:29 GMT 14.12.2021
© REUTERS / EDDIE KEOGHبايرن ميونخ
بايرن ميونخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / EDDIE KEOGH
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حقق بايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا على شتوتجارت بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.
وأحرز خماسية الفريق البافاري كل من سيرج جنابري (هاتريك) وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 40 و53 و69 و73 و74.
بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 40 في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني والذي خاض مباراة أقل.
بينما ظل شتوتجارت في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.
ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
صحيفة: بنزيما السبب في عدم تحقيق حلم ليفاندوفسكي
3 ديسمبر, 12:59 GMT
يشار إلى أن بايرن ميونخ يسعى لإحراز لقب البوندزليغا للمرة العاشرة على التوالي.
واعتبارا من الأسبوع المقبل تبدأ عطلة شتوية تستمر 3 أسابيع بمناسبة أعياد الكريمساس ورأس السنة الجديدة.
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