إيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏

وجاء إعلان ماسك المهم من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين.وأكد الملياردير (أغنى رجل في العالم) في تغريدة أخرى كذلك، أن برنامجه الجديد "سيكون مهما أيضا لكوكب المريخ".ونشر إيلون ماسك إعلانه على "تويتر" بعد إعلان مجلة "تايم" الأمريكية، أمس الاثنين، عن اختياره "شخصية العام" لسنة 2021، من جانب محرريها.وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أن صاروخ "فالكون 9" من تطوير شركة "سبيس إكس" يستخدم الكيروسين كوقود، والذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، من بين مواد كيميائية أخرى، في الغلاف الجوي.وكان إيلون ماسك أعلن، سابقا، عن طرحه جائزة قدرها 100 مليون دولار لمن يعرض تقنية لإزالة الكربون.يشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، هو غاز الدفيئة الأساسي الذي يسهم في أزمة المناخ.
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أن صاروخ "فالكون 9" من تطوير شركة "سبيس إكس" يستخدم الكيروسين كوقود، والذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، من بين مواد كيميائية أخرى، في الغلاف الجوي.
وكان إيلون ماسك أعلن، سابقا، عن طرحه جائزة قدرها 100 مليون دولار لمن يعرض تقنية لإزالة الكربون.
يشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، هو غاز الدفيئة الأساسي الذي يسهم في أزمة المناخ.