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https://arabic.sputniknews.com/20211214/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تحويله-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-وقود-للصواريخ-سيكون-مهما-للمريخ-1053915895.html
إيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏
إيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن أن شركته "سبيس إكس" أطلقت برنامجا جديدا لإزالة ثاني أكسيد ‏الكربون من الغلاف الجوي للأرض، واستخدامه كوقود للصواريخ.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T09:38+0000
2021-12-14T09:38+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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وجاء إعلان ماسك المهم من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين.وأكد الملياردير (أغنى رجل في العالم) في تغريدة أخرى كذلك، أن برنامجه الجديد "سيكون مهما أيضا لكوكب المريخ".ونشر إيلون ماسك إعلانه على "تويتر" بعد إعلان مجلة "تايم" الأمريكية، أمس الاثنين، عن اختياره "شخصية العام" لسنة 2021، من جانب محرريها.وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أن صاروخ "فالكون 9" من تطوير شركة "سبيس إكس" يستخدم الكيروسين كوقود، والذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، من بين مواد كيميائية أخرى، في الغلاف الجوي.وكان إيلون ماسك أعلن، سابقا، عن طرحه جائزة قدرها 100 مليون دولار لمن يعرض تقنية لإزالة الكربون.يشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، هو غاز الدفيئة الأساسي الذي يسهم في أزمة المناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إيلون-ماسك-يفوز-بلقب-شخصية-العام-لسنة-2021-من-مجلة-تايم-1053888361.html
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك

إيلون ماسك يعلن عن تحويله ثاني أكسيد الكربون إلى وقود للصواريخ... "سيكون مهما للمريخ"‏

09:38 GMT 14.12.2021
© REUTERS / POOLرئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن أن شركته "سبيس إكس" أطلقت برنامجا جديدا لإزالة ثاني أكسيد ‏الكربون من الغلاف الجوي للأرض، واستخدامه كوقود للصواريخ.‏
وجاء إعلان ماسك المهم من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين.
وأكد الملياردير (أغنى رجل في العالم) في تغريدة أخرى كذلك، أن برنامجه الجديد "سيكون مهما أيضا لكوكب المريخ".
ونشر إيلون ماسك إعلانه على "تويتر" بعد إعلان مجلة "تايم" الأمريكية، أمس الاثنين، عن اختياره "شخصية العام" لسنة 2021، من جانب محرريها.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
إيلون ماسك يفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم"
أمس, 13:18 GMT
وكانت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ذكرت، في وقت سابق، أن صاروخ "فالكون 9" من تطوير شركة "سبيس إكس" يستخدم الكيروسين كوقود، والذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، من بين مواد كيميائية أخرى، في الغلاف الجوي.
وكان إيلون ماسك أعلن، سابقا، عن طرحه جائزة قدرها 100 مليون دولار لمن يعرض تقنية لإزالة الكربون.
يشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، هو غاز الدفيئة الأساسي الذي يسهم في أزمة المناخ.
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