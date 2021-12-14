الصحة العالمية تحذر بعد زيادة إصابات كورونا في أفريقيا 83% خلال أسبوع

وأوضحت المنظمة في إفادة صحفية، أن عدد الإصابات ازداد بنسبة 83% في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الوفيات لا تزال منخفضة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن عدد الحالات الجديدة المصابة بمرض "كوفيد 19" يتضاعف في القارة الآن، كل خمسة أيام، وهو أقصر إطار زمني مسجل هذا العام.من جانبه قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "نحن متفائلون بحذر بأن الوفيات والأعراض الشديدة ستظل منخفضة في الموجة الحالية، لكن بطء التطعيم يعني أن كليهما سيكون أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون".سجلت القارة السمراء أكثر من 196 ألف حالة إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعا من نحو 107 آلاف في الأسبوع السابق.ومع ذلك، قالت المنظمة إن الوفيات انخفضت بنسبة 19% في الفترة نفسها، وبلغ متوسطها نحو 1000 حالة أسبوعيا في الموجة الوبائية الرابعة.وفقا للوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر حتى مايو/ أيار 2022، قبل أن تصل تغطية التطعيم في أفريقيا إلى 40% من السكان، وحتى أغسطس/ آب 2024، قبل أن تصل إلى 70%.
من جانبه قال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "نحن متفائلون بحذر بأن الوفيات والأعراض الشديدة ستظل منخفضة في الموجة الحالية، لكن بطء التطعيم يعني أن كليهما سيكون أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون".
سجلت القارة السمراء أكثر من 196 ألف حالة إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعا من نحو 107 آلاف في الأسبوع السابق.
ومع ذلك، قالت المنظمة إن الوفيات انخفضت بنسبة 19% في الفترة نفسها، وبلغ متوسطها نحو 1000 حالة أسبوعيا في الموجة الوبائية الرابعة.
وفقا للوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر حتى مايو/ أيار 2022، قبل أن تصل تغطية التطعيم في أفريقيا إلى 40% من السكان، وحتى أغسطس/ آب 2024، قبل أن تصل إلى 70%.