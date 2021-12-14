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https://arabic.sputniknews.com/20211214/بريطانيا-تعلن-حذف-11-دولة-على-رأسها-جنوب-أفريقيا-من-قائمة-السفر-الحمراء-1053935124.html
بريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
بريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
أعلنت بريطانيا أنها ستزيل 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا، من "القائمة الحمراء" للدول، بداية من غد الأربعاء. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:54+0000
2021-12-14T15:54+0000
لندن
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات لوزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد، أمام البرلمان، أكد أن بلاده ستزيل 11 دولة من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا، ابتداءً من يوم غد الأربعاء.وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت هذه الدول في جنوب القارة الأفريقية، عقب ظهور متحور أوميكرون، إلى قائمتها الحمراء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.ومعللا القرار، قال جافيد: "الآن بعد أن أصبح هناك انتقال مجتمعي لـ "أوميكرون" في المملكة المتحدة، وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، أصبحت القائمة الحمراء للسفر الآن أقل فعالية في إبطاء توغله من الخارج".وتابع: "بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة الخاصة بنا للسفر الدولي، فسنزيل جميع الدول الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر ابتداءً من الساعة 4 صباحًا غدًا".وتطلب بريطانيا من جميع المسافرين الوافدين إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار التدفق الجانبي السريع بحد أقصى لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.ولفت وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن إجراءات الاختبار هذه ستراجع في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.وقال: "كالعادة، نبقي جميع إجراءات السفر لدينا قيد المراجعة وقد نفرض قيودًا جديدة إذا كانت هناك حاجة للقيام بذلك لحماية الصحة العامة".يشار إلى أن الدول الـ 11 التي سيتم حذفها من القائمة هي أنغولا وبوتسوانا وإسوانتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/جونسون-يرفع-حالة-الطوارئ-في-بريطانيا-للمستوى-الرابع-بسبب-تضاعف-حالات-أوميكرون-1053881568.html
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لندن, سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء

15:54 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'nالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Niklas Halle'n
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أعلنت بريطانيا أنها ستزيل 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا، من "القائمة الحمراء" للدول، بداية من غد الأربعاء.
وحسب تصريحات لوزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد، أمام البرلمان، أكد أن بلاده ستزيل 11 دولة من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا، ابتداءً من يوم غد الأربعاء.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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أمس, 11:35 GMT
وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت هذه الدول في جنوب القارة الأفريقية، عقب ظهور متحور أوميكرون، إلى قائمتها الحمراء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
ومعللا القرار، قال جافيد: "الآن بعد أن أصبح هناك انتقال مجتمعي لـ "أوميكرون" في المملكة المتحدة، وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، أصبحت القائمة الحمراء للسفر الآن أقل فعالية في إبطاء توغله من الخارج".
وتابع: "بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة الخاصة بنا للسفر الدولي، فسنزيل جميع الدول الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر ابتداءً من الساعة 4 صباحًا غدًا".
وتطلب بريطانيا من جميع المسافرين الوافدين إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار التدفق الجانبي السريع بحد أقصى لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.
ولفت وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن إجراءات الاختبار هذه ستراجع في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.
وقال: "كالعادة، نبقي جميع إجراءات السفر لدينا قيد المراجعة وقد نفرض قيودًا جديدة إذا كانت هناك حاجة للقيام بذلك لحماية الصحة العامة".
يشار إلى أن الدول الـ 11 التي سيتم حذفها من القائمة هي أنغولا وبوتسوانا وإسوانتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.
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