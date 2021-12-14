بريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء

وحسب تصريحات لوزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد، أمام البرلمان، أكد أن بلاده ستزيل 11 دولة من قائمة السفر الحمراء الخاصة بكورونا، ابتداءً من يوم غد الأربعاء.وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت هذه الدول في جنوب القارة الأفريقية، عقب ظهور متحور أوميكرون، إلى قائمتها الحمراء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.ومعللا القرار، قال جافيد: "الآن بعد أن أصبح هناك انتقال مجتمعي لـ "أوميكرون" في المملكة المتحدة، وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، أصبحت القائمة الحمراء للسفر الآن أقل فعالية في إبطاء توغله من الخارج".وتابع: "بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة الخاصة بنا للسفر الدولي، فسنزيل جميع الدول الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر ابتداءً من الساعة 4 صباحًا غدًا".وتطلب بريطانيا من جميع المسافرين الوافدين إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار التدفق الجانبي السريع بحد أقصى لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.ولفت وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن إجراءات الاختبار هذه ستراجع في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.وقال: "كالعادة، نبقي جميع إجراءات السفر لدينا قيد المراجعة وقد نفرض قيودًا جديدة إذا كانت هناك حاجة للقيام بذلك لحماية الصحة العامة".يشار إلى أن الدول الـ 11 التي سيتم حذفها من القائمة هي أنغولا وبوتسوانا وإسوانتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.
وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت هذه الدول في جنوب القارة الأفريقية، عقب ظهور متحور أوميكرون، إلى قائمتها الحمراء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
ومعللا القرار، قال جافيد: "الآن بعد أن أصبح هناك انتقال مجتمعي لـ "أوميكرون" في المملكة المتحدة، وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، أصبحت القائمة الحمراء للسفر الآن أقل فعالية في إبطاء توغله من الخارج".
وتابع: "بينما سنحافظ على إجراءات الاختبار المؤقتة الخاصة بنا للسفر الدولي، فسنزيل جميع الدول الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر ابتداءً من الساعة 4 صباحًا غدًا".
وتطلب بريطانيا من جميع المسافرين الوافدين إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار التدفق الجانبي السريع بحد أقصى لمدة 48 ساعة قبل المغادرة.
ولفت وزير النقل البريطاني جرانت شابس أن إجراءات الاختبار هذه ستراجع في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني.
وقال: "كالعادة، نبقي جميع إجراءات السفر لدينا قيد المراجعة وقد نفرض قيودًا جديدة إذا كانت هناك حاجة للقيام بذلك لحماية الصحة العامة".
يشار إلى أن الدول الـ 11 التي سيتم حذفها من القائمة هي أنغولا وبوتسوانا وإسوانتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.