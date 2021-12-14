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القضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي
القضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي
أصدر القضاء العراقي قراره بتأجيل محاكمة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى آخر فبراير/ شباط المقبل. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:14+0000
2021-12-14T11:14+0000
إرهاب
أخبار العراق اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها السومرية نيوز، قال مصدر قضائي: "مجلس القضاء الأعلى، قرر تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الى 28 فبراير من العام المقبل".وكان المتهم بمقتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، ويدعى أحمد الكناني، قد اعترف بتفاصيل جريمته أمام الكاميرات.وقال: "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي الشخصي".
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إرهاب, أخبار العراق اليوم

القضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي

11:14 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Sam McNeil
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أصدر القضاء العراقي قراره بتأجيل محاكمة قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى آخر فبراير/ شباط المقبل.
وحسب تصريحات نقلتها السومرية نيوز، قال مصدر قضائي: "مجلس القضاء الأعلى، قرر تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الى 28 فبراير من العام المقبل".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وكان المتهم بمقتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، ويدعى أحمد الكناني، قد اعترف بتفاصيل جريمته أمام الكاميرات.
وأكد الكناني الذي كان يعمل ضابطا في الشرطة العراقية أن المجموعة التي اغتالت الهاشمي، ذهبت بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال.
وقال: "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي الشخصي".
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