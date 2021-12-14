https://arabic.sputniknews.com/20211214/حوت-عملاق-بعيني-إنسان-وتفاصيل-مذهلة-فيديو-1053932542.html

حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو

حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو

يعد الحوت الأحدب أو "جمل البحر" كما يسميه البعض، من أكثر الحيوانات المميزة التي تسبر أغوار البحار والمحيطات حول العالم، حيث يتميز بالحدبة البارزة على ظهره التي... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T15:02+0000

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نادي الفيديو

الحوت الأحدب

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انتشر فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، اقترب فيه الحوت من عدسة الكاميرا محدقًا بها عبر عينيه اللتان تشبهان لحد كبير عيني الإنسان.وظهرت أيضا زعانف الحوت التي تنمو عليها الفطريات والطحالب، أثناء قيامه بالخروج إلى سطح المياه ليتنفس الهواء، لأن الحيتان لا تمتلك غلاصم كالأسماك، بل رئتين، لذلك فهي غير قادرة على التنفس في المياه.يعتبر أسلوب غذاء الحوت الأحدب فريدًا، وهو "ترشيح المياه"، وتصفية العوالق والقشريات.كما يتناول بعض الأسماك الصغيرة، وللحوت عدة أساليب لتناول الغذاء، منها أسلوب الاندفاع، وخلاله يسبح الحوت بسرعة فائقة، وفمه مفتوحٌ، ويدخل الماء الفم، ويتم ترشيح الغذاء، والأسلوب الثاني هو أسلوب الشبكة الفقاعية، حيث يشترك حوتان أو أكثر في السباحة في دوائر أسفل السطح، ينفثان خلالها فقاقيع هواء عبر فتحات المنخار، وتتكون شبكة فقاقيع تدفع الأسماك المجاورة لها إلى الخوف، فتتوجه نحو مركز الفقاقيع وسط الدوائر فتلتهمها الحيتان. وهناك أسلوب الضرب السريع بأحد فصَّي الذنب، مما يشل الفريسة، ويسهل التهامها.يستوطن الحوت الأحدب المياه العميقة القريبة من السواحل ويوجد في كل بحار العالم تقريباً، وهو موجود في جميع المحيطات، ويمتد في نطاق واسع على الحافة الجليدية في أنتاركتيكا إلى 65 درجة شمالًا، ولا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط أو بحر البلطيق.وهناك ما لا يقل عن 80000 من الحيتان الحدباء في جميع أنحاء العالم، وقبل بدء موجات صيد الحيتان كان عددها يقارب 125000 حوتا.

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نادي الفيديو, الحوت الأحدب