تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211214/حوت-عملاق-بعيني-إنسان-وتفاصيل-مذهلة-فيديو-1053932542.html
حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو
يعد الحوت الأحدب أو "جمل البحر" كما يسميه البعض، من أكثر الحيوانات المميزة التي تسبر أغوار البحار والمحيطات حول العالم، حيث يتميز بالحدبة البارزة على ظهره التي... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:02+0000
2021-12-14T15:02+0000
نادي الفيديو
الحوت الأحدب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050730808_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_cc95a503437768e6faf2a3aad6609269.jpg
انتشر فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، اقترب فيه الحوت من عدسة الكاميرا محدقًا بها عبر عينيه اللتان تشبهان لحد كبير عيني الإنسان.وظهرت أيضا زعانف الحوت التي تنمو عليها الفطريات والطحالب، أثناء قيامه بالخروج إلى سطح المياه ليتنفس الهواء، لأن الحيتان لا تمتلك غلاصم كالأسماك، بل رئتين، لذلك فهي غير قادرة على التنفس في المياه.يعتبر أسلوب غذاء الحوت الأحدب فريدًا، وهو "ترشيح المياه"، وتصفية العوالق والقشريات.كما يتناول بعض الأسماك الصغيرة، وللحوت عدة أساليب لتناول الغذاء، منها أسلوب الاندفاع، وخلاله يسبح الحوت بسرعة فائقة، وفمه مفتوحٌ، ويدخل الماء الفم، ويتم ترشيح الغذاء، والأسلوب الثاني هو أسلوب الشبكة الفقاعية، حيث يشترك حوتان أو أكثر في السباحة في دوائر أسفل السطح، ينفثان خلالها فقاقيع هواء عبر فتحات المنخار، وتتكون شبكة فقاقيع تدفع الأسماك المجاورة لها إلى الخوف، فتتوجه نحو مركز الفقاقيع وسط الدوائر فتلتهمها الحيتان. وهناك أسلوب الضرب السريع بأحد فصَّي الذنب، مما يشل الفريسة، ويسهل التهامها.يستوطن الحوت الأحدب المياه العميقة القريبة من السواحل ويوجد في كل بحار العالم تقريباً، وهو موجود في جميع المحيطات، ويمتد في نطاق واسع على الحافة الجليدية في أنتاركتيكا إلى 65 درجة شمالًا، ولا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط أو بحر البلطيق.وهناك ما لا يقل عن 80000 من الحيتان الحدباء في جميع أنحاء العالم، وقبل بدء موجات صيد الحيتان كان عددها يقارب 125000 حوتا.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/ذكر-البطريق-يرضع-فرخه-من-الحلق-وينجو-بأعجوبة-من-هجوم-فقمةفيديو-1053899491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050730808_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ea8345bd5583c2d490de5eecad2c4b89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الحوت الأحدب

حوت عملاق "بعيني إنسان" وتفاصيل مذهلة... فيديو

15:02 GMT 14.12.2021
© Photo / pixabay/12019حوت أحدب عملاق بجانب سطح المياه
حوت أحدب عملاق بجانب سطح المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / pixabay/12019
تابعنا عبر
يعد الحوت الأحدب أو "جمل البحر" كما يسميه البعض، من أكثر الحيوانات المميزة التي تسبر أغوار البحار والمحيطات حول العالم، حيث يتميز بالحدبة البارزة على ظهره التي تفسر سبب تسميته.
انتشر فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، اقترب فيه الحوت من عدسة الكاميرا محدقًا بها عبر عينيه اللتان تشبهان لحد كبير عيني الإنسان.
وظهرت أيضا زعانف الحوت التي تنمو عليها الفطريات والطحالب، أثناء قيامه بالخروج إلى سطح المياه ليتنفس الهواء، لأن الحيتان لا تمتلك غلاصم كالأسماك، بل رئتين، لذلك فهي غير قادرة على التنفس في المياه.
يعتبر أسلوب غذاء الحوت الأحدب فريدًا، وهو "ترشيح المياه"، وتصفية العوالق والقشريات.
بطريق يطعم صغيره على جزيرة كوفيرفيل في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي)، 15 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
ذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو
أمس, 16:42 GMT
كما يتناول بعض الأسماك الصغيرة، وللحوت عدة أساليب لتناول الغذاء، منها أسلوب الاندفاع، وخلاله يسبح الحوت بسرعة فائقة، وفمه مفتوحٌ، ويدخل الماء الفم، ويتم ترشيح الغذاء، والأسلوب الثاني هو أسلوب الشبكة الفقاعية، حيث يشترك حوتان أو أكثر في السباحة في دوائر أسفل السطح، ينفثان خلالها فقاقيع هواء عبر فتحات المنخار، وتتكون شبكة فقاقيع تدفع الأسماك المجاورة لها إلى الخوف، فتتوجه نحو مركز الفقاقيع وسط الدوائر فتلتهمها الحيتان. وهناك أسلوب الضرب السريع بأحد فصَّي الذنب، مما يشل الفريسة، ويسهل التهامها.
يستوطن الحوت الأحدب المياه العميقة القريبة من السواحل ويوجد في كل بحار العالم تقريباً، وهو موجود في جميع المحيطات، ويمتد في نطاق واسع على الحافة الجليدية في أنتاركتيكا إلى 65 درجة شمالًا، ولا يوجد في شرق البحر الأبيض المتوسط أو بحر البلطيق.
وهناك ما لا يقل عن 80000 من الحيتان الحدباء في جميع أنحاء العالم، وقبل بدء موجات صيد الحيتان كان عددها يقارب 125000 حوتا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTشابان يفشلان بالسطو على مصرف... فينهبان محل أجهزة خليوي في بيروت... فيديو
16:36 GMTبعد نقله إلى العناية المركزة... دعوات الشفاء تنهال على الشيخ صالح اللحيدان
16:33 GMTبعد أزمة جورج قرداحي... وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن.. فيديو
16:32 GMTقدرات الفرقاطة الفرنسية "أوفيرني" التي تراقبها روسيا في البحر الأسود
16:29 GMTإثيوبيا تقول إنها معرضة لظروف خطرة لكنها مستعدة للمقاومة ضد الغزاة والكوارث
16:26 GMTروسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
16:22 GMTاستفتاء شعبي لتغيير النظام وانتخابات برلمانية مبكرة... سياسيون تونسيون يرفضون قرارات الرئيس
16:19 GMTقتلى وجرحى جراء 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من أفغانستان
16:09 GMT"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عرب
16:07 GMTالرئيس الجزائري يجري زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
16:04 GMTبعد تهديده بالقتل... إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن عضو الكنيست منصور عباس
16:01 GMTاتحاد الشغل التونسي: الحكومة أخبرتنا أنه ليس لديها أموال لدفع الرواتب
16:01 GMTالسعودية… خبراء يكشفون أسباب خفض الإنفاق العسكري في الموازنة الجديدة
15:57 GMTالأهلي المصري يوضح ماذا حدث في أزمة مشاركته في كأس العالم للأندية... فيديو
15:57 GMTأمير قطر يصل إلى السعودية... ومحمد بن سلمان في استقباله
15:54 GMTبريطانيا تعلن حذف 11 دولة على رأسها جنوب أفريقيا من قائمة السفر الحمراء
15:53 GMTبوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
15:48 GMTالعراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
15:39 GMTالرئيس اللبناني يتحدث عن ضرورة دعوة الحكومة للانعقاد "حتى لو تمت مقاطعتها"
15:35 GMTالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدي إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا... صور