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https://arabic.sputniknews.com/20211214/رئيس-مركز-التفكير-السياسي-العراقي-المحكمة-العليا-لا-تملك-اختصاص-إلغاء-نتائج-الانتخابات-1053925421.html
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: المحكمة العليا لا تملك اختصاص إلغاء نتائج الانتخابات
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: المحكمة العليا لا تملك اختصاص إلغاء نتائج الانتخابات
أكد رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أن المحكمة العليا لا تملك اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:42+0000
2021-12-14T12:42+0000
العراق
الانتخابات البرلمانية العراقية
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وحسب تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، قال الشمري: "المحكمة العليا لا تملك دستوريا اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات، لكنها معنية بموجب الدستور بالنظر في الشكاوى بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تكون محط خلاف بين هيئات الدولة".وأوضح الشمري أنه لا يتصور أنها ستمضى باتجاه إلغاء النتائج، مشيرا إلى أن "قضية التأجيل مرتبطة بسياق قانوني خاص بإجراءات تقديم الطعون من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، حيث لا يمكن للمحكمة أن ترد إلا بعد أن تدرس طبيعة المخالفات والطعون التي تقدم به الإطار التنسيقي الشيعي، لتتخذ بعدها قرارها بشأن المصادقة وهذا ضمن اختصاصها" .وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجلت أمس الاثنين، نظر دعوى طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك إلى جلسة الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/المحكمة-الاتحادية-العليا-بالعراق-تؤجل-موعد-المرافعة-الخاصة-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-1053878515.html
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العراق, الانتخابات البرلمانية العراقية

رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: المحكمة العليا لا تملك اختصاص إلغاء نتائج الانتخابات

12:42 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Ari Jalalالانتخابات العراقية في دهوك، العراق 8 أكتوبر 2021
الانتخابات العراقية في دهوك، العراق 8 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Ari Jalal
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أكد رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أن المحكمة العليا لا تملك اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات.
وحسب تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، قال الشمري: "المحكمة العليا لا تملك دستوريا اختصاصا بإلغاء نتائج الانتخابات، لكنها معنية بموجب الدستور بالنظر في الشكاوى بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تكون محط خلاف بين هيئات الدولة".
فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في جمهورية العراق، تزور مركز اقتراع خلال التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية العراقية في عملية خاصة، في بغداد، العراق، 8 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تؤجل موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية
أمس, 09:55 GMT
وأوضح الشمري أنه لا يتصور أنها ستمضى باتجاه إلغاء النتائج، مشيرا إلى أن "قضية التأجيل مرتبطة بسياق قانوني خاص بإجراءات تقديم الطعون من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، حيث لا يمكن للمحكمة أن ترد إلا بعد أن تدرس طبيعة المخالفات والطعون التي تقدم به الإطار التنسيقي الشيعي، لتتخذ بعدها قرارها بشأن المصادقة وهذا ضمن اختصاصها" .

وأوضح رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أن "الاطار التنسيقي الشيعي يعمد إلى الدفع بالطعون وبأدلة قد لا تكون مطابقة، بهدف وقف المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية " مؤكدا أن "هناك انقسام بين القوي الشيعية بشأن الموقف من قرارات المحكمة حيث يرفض البعض لكن هناك جزء يرغب في القبول بالنتائج لترميم الصورة سياسيا".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجلت أمس الاثنين، نظر دعوى طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك إلى جلسة الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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