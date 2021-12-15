https://arabic.sputniknews.com/20211215/تباطؤ-الاقتصاد-الصيني-مع-عرقلة-الانتعاش-بفعل-تفشي-كورونا-مرة-أخرى-1053966025.html

تباطؤ الاقتصاد الصيني مع عرقلة الانتعاش بفعل تفشي كورونا مرة أخرى

تباطؤ الاقتصاد الصيني مع عرقلة الانتعاش بفعل تفشي كورونا مرة أخرى

كشفت الصين، اليوم الأربعاء، عن بيانات تعكس تباطؤ اقتصادها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وضعف الطلب وتعطل سلسلة التوريد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T13:14+0000

2021-12-15T13:14+0000

2021-12-15T13:14+0000

اقتصاد

العالم

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053737789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f43d75ca53b2aa2ab295d6e016ae95b.jpg

جاء ذلك بعدما نما الاقتصاد بوتيرة سنوية بطيئة بشكل غير متوقع، بلغت 4.9% في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، بانخفاض من 7.9% في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.وفي نوفمبر، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9% عن الفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 4% في الشهر السابق، وانتعش الإنتاج الصناعي بشكل طفيف بلغ 3.8% مقارنة مع 3.5% في أكتوبر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".تؤدي الضغوط التضخمية إلى تعقيد الجهود المبذولة لتعزيز النمو، وفي الوقت نفسه تتسبب فيه قيود أكثر صرامة على الاقتراض من قبل المطورين العقاريين في عرقلة البناء والمبيعات في قطاع العقارات المهم للغاية.وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي للصحفيين، إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط، سيكون لها على الأرجح "تأثير محدود بشكل عام".وبرر ذلك بأن القيود الوبائية تحد من السفر والأنشطة الأخرى، مضيفا أن البيئة العالمية أصبحت "أكثر تعقيدًا وخطورة"، لكن الصين لا تزال تتوقع تحقيق أهدافها الاقتصادية لهذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/تضخم-الأسعار-في-أمريكا-يصل-أعلى-مستوياته-منذ-نحو-40-عاما-1053785575.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم, الصين