خبير: تخلي الإمارات عن مقاتلات "إف-35" هو انتقام فرنسي لخسارة صفقة الغواصات

موسكو - سبوتنيك. وأضاف كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، إنه من المحتمل أن يكون تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حول صفقة شراء مقاتلات "إف-35" مرتبطًا بإقدام الإمارات على توقيع صفقة تزويدها بــ 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال".وأشار الخبير الروسي إلى أن شراء مقاتلات "رافال" من فرنسا ساهم في تعزيز موقف الإمارات في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول توريد طائرات "إف-35".ويرى كوروتشينكو أن فرنسا قد تمكنت من ممارسة فعل انتقامي معين بعد خسارة باريس صفقة بناء الغواصات لأستراليا التي استحوذت عليها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن سوق السلاح الحديثة تشهد منافسة شديدة.يذكر أنه سبق وأبلغت الإمارات الولايات المتحدة بتعليق المفاوضات حول صفقة شراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"، وفي الوقت ذاته، وقعت مؤخرًا صفقة ضخمة لشراء 80 من مقاتلات "رافال" الفرنسية من الجيل الرابع بما قيمته 16 مليار يورو.وفي وقت سابق، أقنعت الولايات المتحدة أستراليا بشراء غواصاتها، بدلا من الغواصات الفرنسية وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".
قال مدير مركز تحليل التجارة العالمية للأسلحة (تسي.أي.إم.تي.أو - روسيا)، إيغور كوروتشينكو، اليوم الأربعاء، إن تخلي الإمارات عن مقاتلات "إف-35" الأمريكية هو بمثابة انتقام فرنسي لخسارة صفقة الغواصات.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف كوروتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، إنه من المحتمل أن يكون تعليق المفاوضات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حول صفقة شراء مقاتلات "إف-35" مرتبطًا بإقدام الإمارات على توقيع صفقة تزويدها بــ 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال".
وأوضح "بالتالي، تمكنت باريس من الانتقام ولو جزئيا لخسارتها صفقة ضخمة حول توريد غواصاتها إلى أستراليا".
وأشار الخبير الروسي إلى أن شراء مقاتلات "رافال" من فرنسا ساهم في تعزيز موقف الإمارات في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول توريد طائرات "إف-35".
ويرى كوروتشينكو أن فرنسا قد تمكنت من ممارسة فعل انتقامي معين بعد خسارة باريس صفقة بناء الغواصات لأستراليا التي استحوذت عليها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن سوق السلاح الحديثة تشهد منافسة شديدة. يذكر أنه سبق وأبلغت الإمارات الولايات المتحدة بتعليق المفاوضات حول صفقة شراء مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"، وفي الوقت ذاته، وقعت مؤخرًا صفقة ضخمة لشراء 80 من مقاتلات "رافال" الفرنسية من الجيل الرابع بما قيمته 16 مليار يورو.
وفي وقت سابق، أقنعت الولايات المتحدة أستراليا بشراء غواصاتها، بدلا من الغواصات الفرنسية وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".