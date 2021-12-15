https://arabic.sputniknews.com/20211215/نواب-أردنيون-يصفون-إعلان-النوايا-مع-إسرائيل-بـالخيانة-1054032003.html

نواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"

نواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"

وصف نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، إعلان النوايا الذي وقعته المملكة وإسرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه بـ"الخيانة" و"اعتداء على أمن الأردن". 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T14:40+0000

2021-12-15T14:40+0000

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الأردن

مجلس النواب الأردني

إسرائيل

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وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم الأربعاء، بأن وصف النواب الأردنيين جاء خلال جلسة علنية لمجلس النواب الأردني، خصصت لمناقشة اتفاق "إعلان النوايا" مع إسرائيل، التي حضرها رئيس الوزراء في المملكة برفقة عدد من الوزراء، وهو الاتفاق القاضي بتبادل الطاقة والمياه.ونقلت القناة عن النائب المستقل، خليل عطية، إعلانه "رفضه هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة"، في وقت ذكر النائب الإسلامي صالح العرموطي، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن"، واصفا إسرائيل بـ"العدو"، و"الحكومة الأردنية لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".ووقعت الأردن، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في دبي اتفاق أطلق عليه اسم "إعلان نوايا" مع إسرائيل، للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، برعاية أمريكية، مع الإشارة إلى أنه سبق للمملكة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، في العام 1994.وينص "إعلان النوايا" على توليد الأردن للكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستقوم الأخيرة بتحلية المياه لصالح المملكة التي تعاني من الجفاف، كما ينص، أيضا، على قيام شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء.ويفترض أن توفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود الأخيرة المملكة بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.ومن جانبه، قال بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، خلال الجلسة إن المملكة تعاني فقرا مائيا "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن حصة بلاده من المياه "تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".

https://arabic.sputniknews.com/20211208/انسحاب-نواب-أردنيين-من-جلسة-بسبب-إعلان-النوايا-مع-إسرائيل-والإمارات-1053698687.html

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الأردن, مجلس النواب الأردني, إسرائيل