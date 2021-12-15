تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
https://arabic.sputniknews.com/20211215/نواب-أردنيون-يصفون-إعلان-النوايا-مع-إسرائيل-بـالخيانة-1054032003.html
نواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"
نواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"
وصف نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، إعلان النوايا الذي وقعته المملكة وإسرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه بـ"الخيانة" و"اعتداء على أمن الأردن". 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:40+0000
2021-12-15T14:40+0000
الأردن
مجلس النواب الأردني
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_874fad4878c51cb4efeb977fe36e1d72.jpg
وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم الأربعاء، بأن وصف النواب الأردنيين جاء خلال جلسة علنية لمجلس النواب الأردني، خصصت لمناقشة اتفاق "إعلان النوايا" مع إسرائيل، التي حضرها رئيس الوزراء في المملكة برفقة عدد من الوزراء، وهو الاتفاق القاضي بتبادل الطاقة والمياه.ونقلت القناة عن النائب المستقل، خليل عطية، إعلانه "رفضه هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة"، في وقت ذكر النائب الإسلامي صالح العرموطي، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن"، واصفا إسرائيل بـ"العدو"، و"الحكومة الأردنية لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".ووقعت الأردن، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في دبي اتفاق أطلق عليه اسم "إعلان نوايا" مع إسرائيل، للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، برعاية أمريكية، مع الإشارة إلى أنه سبق للمملكة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، في العام 1994.وينص "إعلان النوايا" على توليد الأردن للكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستقوم الأخيرة بتحلية المياه لصالح المملكة التي تعاني من الجفاف، كما ينص، أيضا، على قيام شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء.ويفترض أن توفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود الأخيرة المملكة بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.ومن جانبه، قال بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، خلال الجلسة إن المملكة تعاني فقرا مائيا "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن حصة بلاده من المياه "تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/انسحاب-نواب-أردنيين-من-جلسة-بسبب-إعلان-النوايا-مع-إسرائيل-والإمارات-1053698687.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_65c1e3c43a389367d28a76f3f0f2df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأردن, مجلس النواب الأردني, إسرائيل

نواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"

14:40 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Mohammad Hannon
تابعنا عبر
وصف نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، إعلان النوايا الذي وقعته المملكة وإسرائيل لتبادل الطاقة مقابل المياه بـ"الخيانة" و"اعتداء على أمن الأردن".
وأفادت قناة فرانس 24، مساء اليوم الأربعاء، بأن وصف النواب الأردنيين جاء خلال جلسة علنية لمجلس النواب الأردني، خصصت لمناقشة اتفاق "إعلان النوايا" مع إسرائيل، التي حضرها رئيس الوزراء في المملكة برفقة عدد من الوزراء، وهو الاتفاق القاضي بتبادل الطاقة والمياه.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
انسحاب نواب أردنيين من جلسة بسبب إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
8 ديسمبر, 11:55 GMT
ونقلت القناة عن النائب المستقل، خليل عطية، إعلانه "رفضه هذه الاتفاقية من البداية إلى النهاية، كل تطبيع هو خيانة"، في وقت ذكر النائب الإسلامي صالح العرموطي، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "ارتهان واعتداء على أمن الأردن وسيادة الأردن"، واصفا إسرائيل بـ"العدو"، و"الحكومة الأردنية لم تحترم إرادة الشعب وأطلب حجب الثقة عنها".
ووقعت الأردن، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في دبي اتفاق أطلق عليه اسم "إعلان نوايا" مع إسرائيل، للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، برعاية أمريكية، مع الإشارة إلى أنه سبق للمملكة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، في العام 1994.
وينص "إعلان النوايا" على توليد الأردن للكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستقوم الأخيرة بتحلية المياه لصالح المملكة التي تعاني من الجفاف، كما ينص، أيضا، على قيام شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء.
ويفترض أن توفر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزود الأخيرة المملكة بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
ومن جانبه، قال بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، خلال الجلسة إن المملكة تعاني فقرا مائيا "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن حصة بلاده من المياه "تبلغ نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن
15:36 GMTنبيه بري: العرب يقفلون أبوابهم على لبنان
15:30 GMT"غوغل" تعلن ميزة جديدة تسهل البحث عن الطبيب المناسب
15:24 GMTأمنيون إسرائيليون: يمكن إتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
15:20 GMT"واتسآب" يتوقف عن العمل لأسباب مجهولة لدى بعض مستخدمي "آيفون"
15:14 GMTبلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات
15:13 GMTأردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا
15:11 GMTيدمر القوارب والطائرات المسيرة... أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن
15:10 GMTمحرز يعلق على اعتزال أغويرو... وهذا ما قاله
15:05 GMTأحمد معيتيق يتحدث لـ"سبوتنيك" عن برنامجه ورؤيته إزاء الملفات الشائكة حال فوزه برئاسة ليبيا
14:59 GMTزلزال قوي يضرب جنوب غربي إيران
14:53 GMTبسبب رصد حالة كورونا في وفده... بلينكن يختصر جولته الآسيوية
14:44 GMTياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
14:40 GMTنواب أردنيون يصفون "إعلان النوايا" مع إسرائيل بـ"الخيانة"
14:35 GMTسلطنة عمان تحظر إقامة جميع المناسبات في المساجد والأماكن العامة بسبب تفشي كورونا
14:27 GMTالإمارات... تخريج دورة الإناث الـ 11 من كلية خليفة بن زايد الجوية
14:25 GMTإضراب موظفي قطاع الصحة في تركيا
14:24 GMTبث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
14:22 GMTقيادي في المؤتمر الشعبي السوداني: قرارات البرهان وحمدوك غير شرعية ونعيش "فراغا دستوريا"
14:03 GMTصحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء