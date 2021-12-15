وزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين

ونقلت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم الأربعاء، عن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن العناصر التي تبث وتروج ادعاءات مغرضة ضد البحرين تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية تسيء لبلاده، وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية.وذكرت الوكالة أن تصريحات آل خليفة جاءت في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره اللبناني، بسام مولوي، على خلفية عقد تلك العناصر مؤتمرا صحفيا، تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها.وشدد آل خليفة على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه، مثمنا اهتمام وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالأمر، ومدى حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه العناصر المخالفة للقانون.وأكدت الوكالة أن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قد استعرض ونظيره اللبناني التعاون والتنسيق الأمني والسبل التي تسهم في تطويره، فضلا عن تشديدهما على منع تكرار مثل هذه التجاوزات.
وشدد آل خليفة على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه، مثمنا اهتمام وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالأمر، ومدى حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه العناصر المخالفة للقانون.
وأكدت الوكالة أن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قد استعرض ونظيره اللبناني التعاون والتنسيق الأمني والسبل التي تسهم في تطويره، فضلا عن تشديدهما على منع تكرار مثل هذه التجاوزات.