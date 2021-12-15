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وزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين
وزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين
قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد المملكة، عبر لبنان، أمر يسيء... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T18:46+0000
2021-12-15T18:46+0000
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ونقلت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم الأربعاء، عن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن العناصر التي تبث وتروج ادعاءات مغرضة ضد البحرين تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية تسيء لبلاده، وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية.وذكرت الوكالة أن تصريحات آل خليفة جاءت في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره اللبناني، بسام مولوي، على خلفية عقد تلك العناصر مؤتمرا صحفيا، تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها.وشدد آل خليفة على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه، مثمنا اهتمام وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالأمر، ومدى حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه العناصر المخالفة للقانون.وأكدت الوكالة أن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قد استعرض ونظيره اللبناني التعاون والتنسيق الأمني والسبل التي تسهم في تطويره، فضلا عن تشديدهما على منع تكرار مثل هذه التجاوزات.
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أخبار لبنان, البحرين, أخبار العالم العربي

وزير الداخلية البحريني: ترويج ادعاءات مغرضة ضدنا عبر لبنان يسيء للدولتين

18:46 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد المملكة، عبر لبنان، أمر يسيء للبلدين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم الأربعاء، عن راشد بن عبدالله آل خليفة، أن العناصر التي تبث وتروج ادعاءات مغرضة ضد البحرين تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية تسيء لبلاده، وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية.
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وذكرت الوكالة أن تصريحات آل خليفة جاءت في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره اللبناني، بسام مولوي، على خلفية عقد تلك العناصر مؤتمرا صحفيا، تضمن الكثير من المغالطات التي تسيء للبحرين وشعبها.
وشدد آل خليفة على أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه، مثمنا اهتمام وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالأمر، ومدى حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه العناصر المخالفة للقانون.
وأكدت الوكالة أن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قد استعرض ونظيره اللبناني التعاون والتنسيق الأمني والسبل التي تسهم في تطويره، فضلا عن تشديدهما على منع تكرار مثل هذه التجاوزات.
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