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حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتا تحذيريا... فيديو
حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتا تحذيريا... فيديو
رصد غطاس مشهدا فريدا لجولة حوت أحدب مع ابنه الصغير خلال رحلتهم في أعماق المياه بحثا عن مصادر جديدة للطعام. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:39+0000
2021-12-16T14:39+0000
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ونشرت صفحات متخصصة في عالم البحار مشهدا ساحرا لقيام حوت أحدب ضخم جدا باستخدام زعنفته لمحاولة تغيير وجه ابنه الصغير (عجل الحوت) عن الغطاس الذي صور المشهد المثير.ويظهر في المشهد كيف قامت الحوت الأم بمعانقة عجلها الصغير بزعنفتها الضخمة، لتغير مساره أسفل المياه، حيث رصدت الغواص أمامها، وألقت نظرة متفحصة عليه.ويسمع في الفيديو الذي نشرته صفحة "oceansnation" على "إنستغرام"، صوت الحوت الأحدب الشهير، حيث أصدر ما يشبه الصوت التحذيري، الذي نبه الابن لوجود إنسان أمامه، ليرد الحوت الصغير بصوت آخر، وكأنه قد فهم الرسالة.وتعتبر أصوات الحيتان الحدباء، من أكثر الأصوات تنوعا في مملكة الحيوانات البحرية، بدءا من الأصوات عالية النبرة وصولا إلى الغرغرة، لكن الذكور فقط تستطيع الغناء، حيث يعتقد العلماء أنها تقوم بذلك من أجل جذب الإناث.ويعتبر الحوت الأحدب من أحد أكبر مخلوقات الأرض، التي يستصدرها في المرتبة الأولى، الحوت الأزرق، ويستطيع القفز من المياه باستخدام زعنفته الخلفية على الرغم من حجمه الهائل.
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مجتمع, نادي الفيديو

حوت أحدب يبعد ابنه عن غطاس ويرسل صوتا تحذيريا... فيديو

14:39 GMT 16.12.2021
© Photo / pixabay/12019حوت أحدب يغوص في أعماق المياه
حوت أحدب يغوص في أعماق المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Photo / pixabay/12019
تابعنا عبر
رصد غطاس مشهدا فريدا لجولة حوت أحدب مع ابنه الصغير خلال رحلتهم في أعماق المياه بحثا عن مصادر جديدة للطعام.
ونشرت صفحات متخصصة في عالم البحار مشهدا ساحرا لقيام حوت أحدب ضخم جدا باستخدام زعنفته لمحاولة تغيير وجه ابنه الصغير (عجل الحوت) عن الغطاس الذي صور المشهد المثير.
ويظهر في المشهد كيف قامت الحوت الأم بمعانقة عجلها الصغير بزعنفتها الضخمة، لتغير مساره أسفل المياه، حيث رصدت الغواص أمامها، وألقت نظرة متفحصة عليه.
ويسمع في الفيديو الذي نشرته صفحة "oceansnation" على "إنستغرام"، صوت الحوت الأحدب الشهير، حيث أصدر ما يشبه الصوت التحذيري، الذي نبه الابن لوجود إنسان أمامه، ليرد الحوت الصغير بصوت آخر، وكأنه قد فهم الرسالة.
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