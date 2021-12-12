https://arabic.sputniknews.com/20211212/حوت-أزرق-يتجاوز-قاربا-عندما-يفرض-عملاق-الأرض-هيبته-فيديو-1053861977.html

حوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو

حوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو

نشرت صفحة متخصصة في الحياة البحرية مشهدا رائعا يوثق لحظة عبور حوت أزرق عملاق بجوار قارب في عرض المحيط. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة " oceansnation" على "إنستغرام" لحظات لعبور حوت أزرق عملاق بجانب قارب صغير، حيث فرض أكبر مخلوقات البحر هيبته على المشهد بسبب ضخامة حجمة.ويظهر الحوت الأزرق كغواصة ضخمة تخطت بكل بساطة قاربا صغيرا، ولم يكتف الحوت بالعبور، بل أطلق وابلا من البخار، قبل أن يأخذ نفسا عميقا ويغطس في مياه البحر.وكانت وكالة "سبوتنيك" قد تطرقت إلى بعض المعلومات الفريدة والغريبة عن هذا المخلوق الرائع، في تقرير حمل عنوان: (قلب هو الأكبر في العالم يزن 180 كيلوغراما... الحوت الأزرق أسطورة حقيقية تعيش على الأرض)، حيث أشار التقرير إلى أن وزن الحوت يتراوح من 100 إلى 150 طنا، أي أكثر من 34 فيلا، وبحجم أضخم من أي ديناصور عرفه كوكبنا الأزرق منذ الأزل، ما زال هذا العملاق الأسطوري الذي يصل طوله إلى 30 مترا، أي كبناء ضخم من 10 طوابق، يتجول صامتا في أرجاء كوكبنا إلى هذا اليوم.يتجول مخلوق ضخم حيكت عنه الكثير من الأساطير والقصص، التي يستحقها بجدارة، حاملا معه قلبا هائلا هو الأضخم في العالم الذي قد يصل وزنه إلى 180 كيلوغراما، لكن هذا المخلوق لحسن الحظ ما زال يعيش على كوكبنا الأزرق. لكن أعداده انخفضت بدرجة كبيرة، وهو معرض لخطر الانقراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/قلب-يزن-180-كيلوغراما-لمخلوق-أكبر-من-340-فيلا-أسطورة-تعيش-على-الأرض-صور-وفيديو-1053827067.html

https://arabic.sputniknews.com/20211211/قرش-ضخم-يبكي-كمحارب-مصاب-خرج-من-معركة-خاسرة-فيديو--1053812206.html

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