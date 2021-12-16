https://arabic.sputniknews.com/20211216/لماذا-قررت-آبل-منح-ألف-دولار-لكل-موظف؟-1054247507.html

لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟

لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟

قررت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الأربعاء، منح موظفيها كافة، مبلغ ألف دولار.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T18:24+0000

2021-12-16T18:24+0000

2021-12-16T18:25+0000

مجتمع

منوعات

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054247448_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d4e0478a2f42c18cb6550f9d17062dff.jpg

وجاء قرار"عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، وذلك بحسب رسالة داخلية حصل موقع "ذا فيرج" على نسخة منها.وذكر كوك في الرسالة أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له.وكتب كوك: "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يحضرون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى، وبينما نتطلع إلى تعاون المزيد من فرقنا معا مرة أخرى، سنواصل اتخاذ القرارات بناء على الظروف المحلية، وسنحرص على إعلامكم قبل 4 أسابيع على الأقل من بدء الحضور التجريبي".كما أعلن تيم كوك في رسالته، أمس الأربعاء، أن شركة "آبل" ستمنح جميع الموظفين ألف دولار، موضحا أن "هذه الأموال تهدف إلى مساعدتكم في مساحة عملكم داخل المنزل، ويمكن استخدامها على النحو الذي ترونه مناسب"، بحسب قوله.وستشمل العلاوة المالية كذلك عمال التجزئة في "آبل"، بحسب المتحدث باسم الشركة، نيك ليهي.وقالت رسالة داخلية لموظفي "آبل" إن مبلغ 1000 دولار سيظهر في رواتبهم للشهر المقبل، وسيخضع للضريبة والاستقطاع.ويأتي تأجيل شركة "آبل" عودة موظفيها إلى المكتب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون".وكان من المقرر في السابق عودة موظفي "آبل" إلى المكاتب في الأول من فبراير/ شباط 2022، في تجربة عمل مختلطة تم الإعلان عنها داخليا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وفي سياق متصل، أغلقت شركة "آبل" ثلاثة متاجر للبيع بالتجزئة خلال الأسبوع الحالي، استجابة لتزايد إصابات (كوفيد-19).

https://arabic.sputniknews.com/20211209/غوغل-تكافئ-موظفيها-بـعلاوة-مالية-بعد-تأجيل-عودتهم-إلى-المكتب-1053746567.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, فيروس كورونا, أوميكرون