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لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟
لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟
قررت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الأربعاء، منح موظفيها كافة، مبلغ ألف دولار.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T18:24+0000
2021-12-16T18:25+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
أوميكرون
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وجاء قرار"عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، وذلك بحسب رسالة داخلية حصل موقع "ذا فيرج" على نسخة منها.وذكر كوك في الرسالة أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له.وكتب كوك: "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يحضرون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى، وبينما نتطلع إلى تعاون المزيد من فرقنا معا مرة أخرى، سنواصل اتخاذ القرارات بناء على الظروف المحلية، وسنحرص على إعلامكم قبل 4 أسابيع على الأقل من بدء الحضور التجريبي".كما أعلن تيم كوك في رسالته، أمس الأربعاء، أن شركة "آبل" ستمنح جميع الموظفين ألف دولار، موضحا أن "هذه الأموال تهدف إلى مساعدتكم في مساحة عملكم داخل المنزل، ويمكن استخدامها على النحو الذي ترونه مناسب"، بحسب قوله.وستشمل العلاوة المالية كذلك عمال التجزئة في "آبل"، بحسب المتحدث باسم الشركة، نيك ليهي.وقالت رسالة داخلية لموظفي "آبل" إن مبلغ 1000 دولار سيظهر في رواتبهم للشهر المقبل، وسيخضع للضريبة والاستقطاع.ويأتي تأجيل شركة "آبل" عودة موظفيها إلى المكتب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون".وكان من المقرر في السابق عودة موظفي "آبل" إلى المكاتب في الأول من فبراير/ شباط 2022، في تجربة عمل مختلطة تم الإعلان عنها داخليا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وفي سياق متصل، أغلقت شركة "آبل" ثلاثة متاجر للبيع بالتجزئة خلال الأسبوع الحالي، استجابة لتزايد إصابات (كوفيد-19).
https://arabic.sputniknews.com/20211209/غوغل-تكافئ-موظفيها-بـعلاوة-مالية-بعد-تأجيل-عودتهم-إلى-المكتب-1053746567.html
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مجتمع, منوعات, فيروس كورونا, أوميكرون

لماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟

18:24 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 18:25 GMT 16.12.2021)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDزبونة تخرج من أحد فروع شركة "آبل" في حي بروكلين، نيويورك، أمريكا
زبونة تخرج من أحد فروع شركة آبل في حي بروكلين، نيويورك، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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قررت شركة "آبل" الأمريكية، أمس الأربعاء، منح موظفيها كافة، مبلغ ألف دولار.‏
وجاء قرار"عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" بالتزامن مع قرار من رئيسها التنفيذي، تيم كوك، بتأجيل عودة موظفيها في الولايات المتحدة إلى المكتب إلى "أجل غير مسمى"، وذلك بحسب رسالة داخلية حصل موقع "ذا فيرج" على نسخة منها.
وذكر كوك في الرسالة أن تاريخ عودة الشركة إلى العمل من المكتب"لم يتحدد بعد"، فيما شجع جميع الموظفين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك الجرعات المنشطة له.
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وكتب كوك: "تظل مكاتبنا مفتوحة والعديد من زملائنا يحضرون بانتظام، بما في ذلك فرقنا في الصين الكبرى وأماكن أخرى، وبينما نتطلع إلى تعاون المزيد من فرقنا معا مرة أخرى، سنواصل اتخاذ القرارات بناء على الظروف المحلية، وسنحرص على إعلامكم قبل 4 أسابيع على الأقل من بدء الحضور التجريبي".
كما أعلن تيم كوك في رسالته، أمس الأربعاء، أن شركة "آبل" ستمنح جميع الموظفين ألف دولار، موضحا أن "هذه الأموال تهدف إلى مساعدتكم في مساحة عملكم داخل المنزل، ويمكن استخدامها على النحو الذي ترونه مناسب"، بحسب قوله.
وستشمل العلاوة المالية كذلك عمال التجزئة في "آبل"، بحسب المتحدث باسم الشركة، نيك ليهي.
وقالت رسالة داخلية لموظفي "آبل" إن مبلغ 1000 دولار سيظهر في رواتبهم للشهر المقبل، وسيخضع للضريبة والاستقطاع.
وتقول الرسالة: "ضع في اعتبارك أنه عند عودتك إلى المكتب، ستعيد أجهزتك المملوكة لشركة "آبل"، لذا يجب أن تفكر في ما تريده لمساحة عملك في المنزل".
ويأتي تأجيل شركة "آبل" عودة موظفيها إلى المكتب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وظهور المتحور الجديد "أوميكرون".
وكان من المقرر في السابق عودة موظفي "آبل" إلى المكاتب في الأول من فبراير/ شباط 2022، في تجربة عمل مختلطة تم الإعلان عنها داخليا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي سياق متصل، أغلقت شركة "آبل" ثلاثة متاجر للبيع بالتجزئة خلال الأسبوع الحالي، استجابة لتزايد إصابات (كوفيد-19).
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