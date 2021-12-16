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https://arabic.sputniknews.com/20211216/ليفربول-يعلن-غياب-3-من-نجومه-أمام-نيوكاسل-بسبب-كورونا-1054249395.html
ليفربول يعلن غياب 3 من نجومه أمام نيوكاسل بسبب كورونا
ليفربول يعلن غياب 3 من نجومه أمام نيوكاسل بسبب كورونا
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن غياب 3 من نجومه عن مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 17 من البريميرليغ، بعد اشتباه في إصابتهم... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T20:02+0000
2021-12-16T20:02+0000
2021-12-16T20:02+0000
رياضة
ليفربول
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وقال ليفربول في بيان، إن الحالات المشتبه بها تخص كل من فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك.يأتي ذلك بعد إلغاء مجموعة من مباريات الجولة 17، بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف مختلف الفرق. وعلى ضوء ذلك، أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن تشكيلته الأساسية المواجهة لنيوكاسل، التي تشهد مشاركة الفرنسي إبراهيما كوناتي، عوضا عن فان دايك في قلب الدفاع. وسيقود الدولي المصري محمد صلاح هجوم ليفربول، إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوجو جوتا، فيما يجلس العائد من الإصابة روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبرتسون، تشامبرلين، تياجو، هندرسون، ماني، صلاح، جوتا.والأسبوع الماضي، تم اكتشاف 42 حالة إصابة بكوفيد-19 في الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية، وتم تأجيل عدد من المبارايات.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأسبوع-الأسوأ-في-البريميرليغ-إصابة-42-حالة-بكورونا-ويونايتد-في-العزل--1053908448.html
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رياضة, ليفربول
ليفربول يعلن غياب 3 من نجومه أمام نيوكاسل بسبب كورونا
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن غياب 3 من نجومه عن مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 17 من البريميرليغ، بعد اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال
ليفربول
في بيان، إن الحالات المشتبه بها تخص كل من فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك.
يأتي ذلك بعد إلغاء مجموعة من مباريات الجولة 17، بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف مختلف الفرق.
وعلى ضوء ذلك، أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن تشكيلته الأساسية المواجهة لنيوكاسل، التي تشهد مشاركة الفرنسي إبراهيما كوناتي، عوضا عن فان دايك في قلب الدفاع.
وسيقود الدولي المصري
محمد صلاح
هجوم ليفربول، إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوجو جوتا، فيما يجلس العائد من الإصابة روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.
وجاءت تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبرتسون، تشامبرلين، تياجو، هندرسون، ماني، صلاح، جوتا.
والأسبوع الماضي، تم اكتشاف
42 حالة إصابة بكوفيد-19 في الدوري الإنجليزي
، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية، وتم تأجيل عدد من المبارايات.