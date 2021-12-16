مستشار السيسي: سرطان الرئة أصبح مشكلة حقيقية في مصر

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني، مساء أمس الأربعاء، تحدث فيه تاج الدين عن أهمية تمويل البحث العلمي وتطويره، مشيرا إلى أن مصر تشهد تطورا كبيرا في تاريخ القطاع الصحي.وقال مستشار السيسي إن الرئيس المصري وضع خطوطا عريضة للتعامل مع جائحة كورونا التي يتابع تطوراتها بصورة دائمة.وقال تاج الدين: "رغم أن مصر أوشكت على التخلص من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بفضل الحملة القومية للقضاء عليه وحماية الناس من خطر التليف الكبدى إلا أن هناك أسباب أخرى أهمها التهاب الكبد الدهني، الذي يؤدي مستقبلا إلى سرطان الكبد إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرا".
وقال تاج الدين: "رغم أن مصر أوشكت على التخلص من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بفضل الحملة القومية للقضاء عليه وحماية الناس من خطر التليف الكبدى إلا أن هناك أسباب أخرى أهمها التهاب الكبد الدهني، الذي يؤدي مستقبلا إلى سرطان الكبد إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرا".