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https://arabic.sputniknews.com/20211217/واشنطن-تقدم-مقترحاتها-بشأن-الحوار-حول-الأمن-الأسبوع-القادم-1054278673.html
واشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
واشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
أعلن متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع الحلفاء حول صيغة الاتصالات مع روسيا، مشيرا إلى إمكانية... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:02+0000
2021-12-17T17:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة تليفونية: "نحن نتشاور مع الشركاء، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، بشأن الصيغة".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة "لديها قائمة مخاوفها الخاصة" التي تعول واشنطن على بحثها.وقال المسؤول: "في الأسبوع المقبل سنتواصل مع روسيا لتقديم مقترحات محددة".هذا ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الناتو-يعرب-عن-استعداده-لإجراءات-بناء-الثقة-مع-روسيا-1054252128.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم

17:02 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أعلن متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تواصل مباحثاتها مع الحلفاء حول صيغة الاتصالات مع روسيا، مشيرا إلى إمكانية تقديم مقترحات محددة الأسبوع القادم.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة تليفونية: "نحن نتشاور مع الشركاء، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، بشأن الصيغة".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة "لديها قائمة مخاوفها الخاصة" التي تعول واشنطن على بحثها.
وقال المسؤول: "في الأسبوع المقبل سنتواصل مع روسيا لتقديم مقترحات محددة".
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا
أمس, 23:20 GMT
هذا ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
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