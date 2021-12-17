واشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث في إحاطة تليفونية: "نحن نتشاور مع الشركاء، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، بشأن الصيغة".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة "لديها قائمة مخاوفها الخاصة" التي تعول واشنطن على بحثها.وقال المسؤول: "في الأسبوع المقبل سنتواصل مع روسيا لتقديم مقترحات محددة".هذا ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.
هذا ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وقد تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها. وتتضمن أحد نقاط الوثيقة، تقديم الناتو لضمانات بعدم التوسع على أراضي أوكرانيا.