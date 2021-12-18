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https://arabic.sputniknews.com/20211218/أنصار-الله-تفاهم-بين-طهران-والرياض-عبر-بغداد-حول-وضع-السفير-الإيراني-بصنعاء-1054316519.html
"أنصار الله": تفاهم بين طهران والرياض عبر بغداد حول وضع السفير الإيراني بصنعاء
"أنصار الله": تفاهم بين طهران والرياض عبر بغداد حول وضع السفير الإيراني بصنعاء
قال قيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن هناك تفاهما بين الرياض وطهران جرى عبر العراق حول الوضع الصحي للسفير الإيراني بصنعاء. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T18:58+0000
2021-12-18T19:21+0000
السعودية
أنصار الله
إيران
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جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوفد الوطني المفاوض من قبل "أنصار الله" محمد عبد السلام على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت.وقال عبد السلام: "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".وأكد القيادي بـ "أنصار الله" أن "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بأن "أنصار الله" طلبت من السفير الإيراني لديها حسن إيرلو، مغادرة البلاد، في خطوة اعتبرت أنها تشير لوجود خلافات بين الجماعة التي تسيطر على محافظات يمنية بينها صنعاء، وطهران.وأمس الجمعة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "أنصار الله" "طلبت من السعودية التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة إلى إيران على الفور، وهو طلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على توتر بين طهران والجماعة المتشددة".وقال مسؤولون إقليميون للصحيفة إن إيرلو "كان منخرطا بعمق في دعم الحوثيين في التخطيط لساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن جماعة الحوثي ترضخ لطهران".ونقلت الصحيفة عن مسؤول إقليمي لم تسمه "أصبح حسن إيرلو عبئا عليهم (أنصار الله). إنه مشكلة سياسية".وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ السعوديون قادة "أنصار الله" بأنهم "لن يسمحوا لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لتقل السيد إيرلو، وبدلا من ذلك، قال المسؤولون إن إيرلو لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين".وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.وكان إيرلو، قد أعلن إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة ايرلو في فعالية مركزية كبرى في صنعاء، والتي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أنصار-الله-توجه-طلبا-هو-الأول-من-نوعه-إلى-السعودية-بشأن-سفير-إيران-في-صنعاء-1054287892.html
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السعودية, أنصار الله, إيران

"أنصار الله": تفاهم بين طهران والرياض عبر بغداد حول وضع السفير الإيراني بصنعاء

18:58 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 19:21 GMT 18.12.2021)
© AP Photo / Hani Mohammedمحمد عبد السلام
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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قال قيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن هناك تفاهما بين الرياض وطهران جرى عبر العراق حول الوضع الصحي للسفير الإيراني بصنعاء.
جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوفد الوطني المفاوض من قبل "أنصار الله" محمد عبد السلام على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم السبت.
وقال عبد السلام: "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".
وأكد القيادي بـ "أنصار الله" أن "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".
وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بأن "أنصار الله" طلبت من السفير الإيراني لديها حسن إيرلو، مغادرة البلاد، في خطوة اعتبرت أنها تشير لوجود خلافات بين الجماعة التي تسيطر على محافظات يمنية بينها صنعاء، وطهران.
وأمس الجمعة، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "أنصار الله" "طلبت من السعودية التي تفرض حصارا جويا شاملا على العاصمة اليمنية، السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة إلى إيران على الفور، وهو طلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على توتر بين طهران والجماعة المتشددة".
وقال مسؤولون إقليميون للصحيفة إن إيرلو "كان منخرطا بعمق في دعم الحوثيين في التخطيط لساحة المعركة، لكن نفوذه في اليمن عزز التصور السلبي في البلاد بأن جماعة الحوثي ترضخ لطهران".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إقليمي لم تسمه "أصبح حسن إيرلو عبئا عليهم (أنصار الله). إنه مشكلة سياسية".
وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ السعوديون قادة "أنصار الله" بأنهم "لن يسمحوا لإيران بقيادة طائرة إلى اليمن لتقل السيد إيرلو، وبدلا من ذلك، قال المسؤولون إن إيرلو لا يمكنه الطيران إلا على متن طائرة من عمان أو العراق ولن يُسمح له بالمغادرة إلا إذا أطلق الحوثيون سراح بعض الرهائن السعوديين البارزين".
"أنصار الله" توجه طلبا هو الأول من نوعه إلى السعودية بشأن سفير إيران في صنعاء
06:25 GMT
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، تسلم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الجمهورية اليمنية حسن إيرلو.
وكان إيرلو، قد أعلن إغلاق موقع "تويتر" لحسابه الشخصي، مؤكدا أن "ضغوط اللوبي السعودي وراء إغلاق صفحته على تويتر"، وفق قناة "العالم" الإيرانية.
يأتي قرار "تويتر" بعد مشاركة ايرلو في فعالية مركزية كبرى في صنعاء، والتي تعد أول فعالية للسفير الإيراني بعد تقديم أوراق اعتماده لصنعاء.
فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ظهور السفير الإيراني، حسن إيرلو، في فعالية جماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، يؤكد أن النظام الإيراني فرض حاكما عسكريا لصنعاء، بصلاحيات مطلقة.
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