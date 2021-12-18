تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211218/البرهان-يوجه-رسالة-إلى-أمير-قطر-بمناسبة-العيد-الوطني-1054313975.html
البرهان يوجه رسالة إلى أمير قطر بمناسبة العيد الوطني
البرهان يوجه رسالة إلى أمير قطر بمناسبة العيد الوطني
وجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة إلى أمير قطر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني القطري، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T17:07+0000
2021-12-18T17:07+0000
2021-12-18T17:07+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، على "فيسبوك"، اليوم السبت.وقال البيان: "بعث البرهان برقية تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده معبرا عن تمنياته لقطر بدوام النماء والتميز".وقال البرهان إن العلاقات (السودانية - القطرية) هي علاقات تاريخية متينة وأنه يتطلع إلى تطويرها.وتابع: "يحرص السودان على الإرتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ودعم أواصر المحبة والإخاء بين الشعبين السوداني والقطري".وتحتفل قطر، اليوم السبت، باليوم الوطني لتأسيسها عام 1978، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر من كل عام، وشملت الاحتفالات عروضا عسكرية متنوعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_340:0:3063:2042_1920x0_80_0_0_c2ba6857f69454e7334ec1f173abec22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان يوجه رسالة إلى أمير قطر بمناسبة العيد الوطني
وجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، رسالة إلى أمير قطر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني القطري، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، على "فيسبوك"، اليوم السبت.
وقال البيان: "بعث البرهان برقية تهنئة إلى
أمير قطر
بمناسبة اليوم الوطني لبلاده معبرا عن تمنياته لقطر بدوام النماء والتميز".
وقال البرهان إن العلاقات (السودانية - القطرية) هي علاقات تاريخية متينة وأنه يتطلع إلى تطويرها.
وتابع: "يحرص السودان على الإرتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين ودعم أواصر المحبة والإخاء بين الشعبين السوداني والقطري".
وتحتفل قطر، اليوم السبت،
باليوم الوطني لتأسيسها
عام 1978، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر من كل عام، وشملت الاحتفالات
عروضا عسكرية متنوعة
.