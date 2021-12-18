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https://arabic.sputniknews.com/20211218/المشروب-الأسوأ-لطحن-دهون-البطن-لن-تتخيله-1054303627.html
المشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"
المشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"
يقوم الكثيرون بتطبيق استراتيجيات مختلفة عند محاولة تقليل وزنهم، منها تجنب بعض الأطعمة، كالخبز الأبيض، والمشروبات والعصائر والأطعمة الدهنية والمصنعة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:24+0000
2021-12-18T13:24+0000
مجتمع
صحة
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يؤكد العلماء وخبراء الصحة أن خسارة الوزن تتحقق من خلال شرطين أساسيين، وهما الرياضة والأنشطة البدنية المستمرة، بالإضافة إلى اتباع نظام صحي طبيعي والابتعاد عن الأطعمة المصنعة.وعلى الرغم من وجود الكثير من الأطعمة التي قد تدعم مؤشر خسارة الوزن لدى الإنسان بسبب انخفاض نسبة الدهون أو السكريات فيها، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات أخرى تسبب مشكلة لمن يحاولون ضبط أوزانهم أو تقليلها.المشروب الأسوأ لخسارة دهون البطنوبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، صنف خبراء الصحة أحد المشروبات كأسوأ مشروب يمكن تناوله عند محاولة تخفيض الوزن وتسطيح البطن.ونقلت المجلة عن المتخصصة في التغذية في أمريكا، الطبيبة غاسي مادسين، بيانات أشارت فيها إلى أسوأ المشروبات التي قد تعيق محاولة تنحيف الخصر وتسطيح بطن الانسان.وبحسب مادسين، تعد مشروبات الطاقة من أسوأ المشروبات التي يجب عدم تناولها عند محاولة الحصول على معدة مسطحة.لماذا يرتبط مشروب الطاقة بدهون البطنأكدت الكثير من المصادر ضرورة الحد من المشروبات السكرية عندما تحاول إنقاص الوزن، ووفقًا لمقال نُشر في مجلة "Circulation"، فإن هذه الأنواع من المشروبات التي تحتوي على فئة السكر المضاف مرتبطة ارتباطا مباشرا بزيادة دهون البطن تحديدا.على سبيل المثال تحتوي علبة بسعة 12 أونصة من إحدى نوعيات مشروبات الطاقة على 61 غراما من السكر المضاف، وهو أكثر من معظم مشروبات الصودا، وهي كمية قادرة على إعاقة أي محاولة لخسارة الوزن بحسب الخبيرة.بالإضافة إلى ذلك، نوهت الخبيرة إلى أن الكربونات المضمنة في مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب "زيادة الغازات والانتفاخ، وهو أمر غير مفيد إذا كنت تهدف إلى معدة مسطحة".
https://arabic.sputniknews.com/20211206/المشروب-رقم-1-لتسطيح-وإذابة-البطن-ليس-الشاي-الأخضر-1053626383.html
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مجتمع, صحة

المشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"

13:24 GMT 18.12.2021
© Photo / pixabay/IMG_WorldWide عصير مع بذور الشيا
عصير مع بذور الشيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Photo / pixabay/IMG_WorldWide
تابعنا عبر
يقوم الكثيرون بتطبيق استراتيجيات مختلفة عند محاولة تقليل وزنهم، منها تجنب بعض الأطعمة، كالخبز الأبيض، والمشروبات والعصائر والأطعمة الدهنية والمصنعة.
يؤكد العلماء وخبراء الصحة أن خسارة الوزن تتحقق من خلال شرطين أساسيين، وهما الرياضة والأنشطة البدنية المستمرة، بالإضافة إلى اتباع نظام صحي طبيعي والابتعاد عن الأطعمة المصنعة.
وعلى الرغم من وجود الكثير من الأطعمة التي قد تدعم مؤشر خسارة الوزن لدى الإنسان بسبب انخفاض نسبة الدهون أو السكريات فيها، إلا أن هناك أطعمة ومشروبات أخرى تسبب مشكلة لمن يحاولون ضبط أوزانهم أو تقليلها.
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المشروب الأسوأ لخسارة دهون البطن

وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، صنف خبراء الصحة أحد المشروبات كأسوأ مشروب يمكن تناوله عند محاولة تخفيض الوزن وتسطيح البطن.
ونقلت المجلة عن المتخصصة في التغذية في أمريكا، الطبيبة غاسي مادسين، بيانات أشارت فيها إلى أسوأ المشروبات التي قد تعيق محاولة تنحيف الخصر وتسطيح بطن الانسان.
وبحسب مادسين، تعد مشروبات الطاقة من أسوأ المشروبات التي يجب عدم تناولها عند محاولة الحصول على معدة مسطحة.

"الكثير من الناس لديهم انطباع بأنهم يفعلون شيئا جيدًا لأنفسهم عندما يفتحون علبة مشروب طاقة، لكن المشكلة الحقيقية هي أن العديد من مشروبات الطاقة مليئة بالسكر المضاف"

غاسي مادسين
خبيرة ومتخصصة في التغذية والصحة

لماذا يرتبط مشروب الطاقة بدهون البطن

أكدت الكثير من المصادر ضرورة الحد من المشروبات السكرية عندما تحاول إنقاص الوزن، ووفقًا لمقال نُشر في مجلة "Circulation"، فإن هذه الأنواع من المشروبات التي تحتوي على فئة السكر المضاف مرتبطة ارتباطا مباشرا بزيادة دهون البطن تحديدا.
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على سبيل المثال تحتوي علبة بسعة 12 أونصة من إحدى نوعيات مشروبات الطاقة على 61 غراما من السكر المضاف، وهو أكثر من معظم مشروبات الصودا، وهي كمية قادرة على إعاقة أي محاولة لخسارة الوزن بحسب الخبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت الخبيرة إلى أن الكربونات المضمنة في مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب "زيادة الغازات والانتفاخ، وهو أمر غير مفيد إذا كنت تهدف إلى معدة مسطحة".
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