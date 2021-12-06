تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/المشروب-رقم-1-لتسطيح-وإذابة-البطن-ليس-الشاي-الأخضر-1053626383.html
المشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"
المشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"
يؤكد الخبراء والعلماء على عدم وجود مشروب أو طعام من شأنه أن يذيب دهون البطن لدى الإنسان، أي أن هذا المشروب "السحري" كما يصفه البعض، غير موجود، حيث تساهم مجموعة... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:17+0000
2021-12-06T13:17+0000
منوعات
علوم
طب
شاي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053626168_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_a9a38e60f23ff793dd09cec5f5b7d23c.jpg
ويتواجد في الأسواق بعض المستحضرات التي قد تكون قادرة على فعل ذلك بشكل مؤقت، لكن تأثير هذه المستحضرات على جسم الإنسان، له بعد وتأثير خطير على صحه الإنسان، لذلك تبقى المشروبات الطبيعية التي تستطيع تنفيذ هذه المهمة هي الأفضل.ويؤكد جميع خبراء الصحة والعلماء على أن الطريقة الأمثل والأفضل والأكثر أمانا لخسارة دهون البطن وتسطيح عضلته، هي الرياضة مع اتباع نظام صحي سليم، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهداف الإنسان الصحية وتدعمه للوصول إلى جسم جميل يحلم به الكثيرون.المشروب الأفضل لحرق دهون البطن بحسب خبيرةكشفت الطبيبة كورتني دانجيلو، وهي مؤلفة في مؤسسة "GoWellness" الصحية، في تصريحات أدلت بها لمجلة " Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، عن المشروب الذي اعتبرته الأفضل لتسطيح البطن وإذابة دهونه.وبحسب خبيرة التغذية والمتخصصة في مجال الصحة، فإن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.واعتبر المقال أنه، عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد في جعل المعدة مسطحة، فإن الخيار الأسهل للإنسان هو البحث عن مشروب أو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية وخال من السكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا لتنفيذ هذه المهمة.وجاء في المقال: "شاي النعناع مشروب خال من السعرات الحرارية وله نكهة لذيذة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية وإشباع الإنسان".المؤسسات تستخدم النعناع في خلطات الأعشاب لسبب مهموبحسب المصدر، لا يعتبر شاي النعناع خيارا رائعا لمشروب خال من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا.على الرغم من أن الخبير يؤكد أنه لا يوجد الكثير من الأدلة الموجودة لإثبات فعالية شاي النعناع بتنفيذ هذه المهمة، لكن يوجد بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخي للعضلات.ووجه المقال نصيحة لجميع المهتمين أفاد فيها بأن أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين يحبه الإنسان ويرغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها، لكن شاي النعناع يمكن أن يساهم أيضا في تعزيز هذه العملية بشكل فعال.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/فيتامينات-أحدها-يسبب-الإجهاض-وآخر-السرطان-طبيبة-تطلق-تحذيرا-1053548761.html
https://arabic.sputniknews.com/20211205/علماء-يكتشفون-آلية-غريبة-داخل-العين-عمى-مؤقت-يعمل-كتلسكوب-صور-وفيديو--1053583386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053626168_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_aa383e5eadea7a246b0dc72f0f688e00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, طب, شاي

المشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"

13:17 GMT 06.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesignشاي النعناع
شاي النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesign
تابعنا عبر
يؤكد الخبراء والعلماء على عدم وجود مشروب أو طعام من شأنه أن يذيب دهون البطن لدى الإنسان، أي أن هذا المشروب "السحري" كما يصفه البعض، غير موجود، حيث تساهم مجموعة عوامل بهذه العملية.
ويتواجد في الأسواق بعض المستحضرات التي قد تكون قادرة على فعل ذلك بشكل مؤقت، لكن تأثير هذه المستحضرات على جسم الإنسان، له بعد وتأثير خطير على صحه الإنسان، لذلك تبقى المشروبات الطبيعية التي تستطيع تنفيذ هذه المهمة هي الأفضل.
ويؤكد جميع خبراء الصحة والعلماء على أن الطريقة الأمثل والأفضل والأكثر أمانا لخسارة دهون البطن وتسطيح عضلته، هي الرياضة مع اتباع نظام صحي سليم، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهداف الإنسان الصحية وتدعمه للوصول إلى جسم جميل يحلم به الكثيرون.
مكملات غذائية متنوعة ومغلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
فيتامينات أحدها يسبب الإجهاض وآخر السرطان... طبيبة تطلق تحذيرا
4 ديسمبر, 13:38 GMT

المشروب الأفضل لحرق دهون البطن بحسب خبيرة

كشفت الطبيبة كورتني دانجيلو، وهي مؤلفة في مؤسسة "GoWellness" الصحية، في تصريحات أدلت بها لمجلة " Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، عن المشروب الذي اعتبرته الأفضل لتسطيح البطن وإذابة دهونه.
وبحسب خبيرة التغذية والمتخصصة في مجال الصحة، فإن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.
واعتبر المقال أنه، عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد في جعل المعدة مسطحة، فإن الخيار الأسهل للإنسان هو البحث عن مشروب أو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية وخال من السكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا لتنفيذ هذه المهمة.
وجاء في المقال: "شاي النعناع مشروب خال من السعرات الحرارية وله نكهة لذيذة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية وإشباع الإنسان".

المؤسسات تستخدم النعناع في خلطات الأعشاب لسبب مهم

وبحسب المصدر، لا يعتبر شاي النعناع خيارا رائعا لمشروب خال من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا.
عين بشرية مغطاة بعدسة سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
علماء يكتشفون آلية غريبة داخل العين... "عمى مؤقت" يعمل كتلسكوب... صور وفيديو
أمس, 13:31 GMT
على الرغم من أن الخبير يؤكد أنه لا يوجد الكثير من الأدلة الموجودة لإثبات فعالية شاي النعناع بتنفيذ هذه المهمة، لكن يوجد بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخي للعضلات.

"يمكن للنعناع أن يهدئ عضلات الإنسان، وبالتالي يمكن أن يساعد في تسريع وتسهيل الهضم والتخلص من الغازات، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب (الطبية) تستخدم النعناع كمكون لها".

بحث منشور في مجلة "pubmed" العلمية
مراجعة للنشاط الحيوي والفوائد الصحية المحتملة لشاي النعناع
ووجه المقال نصيحة لجميع المهتمين أفاد فيها بأن أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين يحبه الإنسان ويرغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها، لكن شاي النعناع يمكن أن يساهم أيضا في تعزيز هذه العملية بشكل فعال.
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTرئيسي يلتقي طحنون بن زايد: إيران تدعم أمن دول الخليج
14:11 GMTأمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف
14:07 GMTخبير أمريكي يشير إلى طلب صربيا المتزايد على سلاح روسي... فيديو
13:59 GMTالشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط الخرطوم
13:56 GMTالقبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية
13:51 GMTخبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس
13:49 GMTمجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
13:49 GMTخبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية
13:39 GMTامرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي
13:36 GMTإيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا
13:36 GMTسقطرى "الجزيرة المقدسة" في قلب المحيط الهندي... كيف يعيش أهلها؟... فيديو وصور
13:35 GMTاكتشاف تمثال لـ"مخلوق أسطوري" هجين بين الأسد والنسر في الإمارات... فيديو
13:24 GMTموسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن
13:24 GMTاكتشاف لسان ذهبي داخل فم مومياء مصرية
13:18 GMTفرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"
13:17 GMTالمشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"
13:15 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
13:13 GMTقطر: لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الآن
13:10 GMTملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
13:10 GMTسحب دفعات من دواء "ريمديسيفير" بعد اكتشاف جزيئات زجاج فيها