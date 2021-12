https://arabic.sputniknews.com/20211206/المشروب-رقم-1-لتسطيح-وإذابة-البطن-ليس-الشاي-الأخضر-1053626383.html

ويتواجد في الأسواق بعض المستحضرات التي قد تكون قادرة على فعل ذلك بشكل مؤقت، لكن تأثير هذه المستحضرات على جسم الإنسان، له بعد وتأثير خطير على صحه الإنسان، لذلك تبقى المشروبات الطبيعية التي تستطيع تنفيذ هذه المهمة هي الأفضل.ويؤكد جميع خبراء الصحة والعلماء على أن الطريقة الأمثل والأفضل والأكثر أمانا لخسارة دهون البطن وتسطيح عضلته، هي الرياضة مع اتباع نظام صحي سليم، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهداف الإنسان الصحية وتدعمه للوصول إلى جسم جميل يحلم به الكثيرون.المشروب الأفضل لحرق دهون البطن بحسب خبيرةكشفت الطبيبة كورتني دانجيلو، وهي مؤلفة في مؤسسة "GoWellness" الصحية، في تصريحات أدلت بها لمجلة " Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بالصحة والغذاء، عن المشروب الذي اعتبرته الأفضل لتسطيح البطن وإذابة دهونه.وبحسب خبيرة التغذية والمتخصصة في مجال الصحة، فإن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.واعتبر المقال أنه، عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد في جعل المعدة مسطحة، فإن الخيار الأسهل للإنسان هو البحث عن مشروب أو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية وخال من السكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا لتنفيذ هذه المهمة.وجاء في المقال: "شاي النعناع مشروب خال من السعرات الحرارية وله نكهة لذيذة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية وإشباع الإنسان".المؤسسات تستخدم النعناع في خلطات الأعشاب لسبب مهموبحسب المصدر، لا يعتبر شاي النعناع خيارا رائعا لمشروب خال من السعرات الحرارية فحسب، بل إنه مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا.على الرغم من أن الخبير يؤكد أنه لا يوجد الكثير من الأدلة الموجودة لإثبات فعالية شاي النعناع بتنفيذ هذه المهمة، لكن يوجد بعض الأبحاث التي أشارت إلى أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخي للعضلات.ووجه المقال نصيحة لجميع المهتمين أفاد فيها بأن أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين يحبه الإنسان ويرغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها، لكن شاي النعناع يمكن أن يساهم أيضا في تعزيز هذه العملية بشكل فعال.

