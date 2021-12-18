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https://arabic.sputniknews.com/20211218/منسق-لجان-المقاومة-السودانية-لـ-سبوتنيك-تظاهرات-الغد-ستكون-فاصلة-1054318334.html
منسق لجان المقاومة السودانية لـ "سبوتنيك": تظاهرات الغد ستكون "فاصلة"
منسق لجان المقاومة السودانية لـ "سبوتنيك": تظاهرات الغد ستكون "فاصلة"
أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن مليونية الغد ليست لإسقاط الانقلاب فقط، بل هى من أجل استعادة الوطن من أنياب الميليشيات،... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T19:58+0000
2021-12-18T19:58+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن تظاهرات الغد هدفها الأول إسقاط عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، ونخوض بعد ساعات آخر معركة ضد من يريدون احتلال الوطن، وسلاحنا هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وتترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون يوم غدا مختلفا بكل المقاييس وسيكون فاصلا.وأشار منسق لجان المقاومة إلى أن الثوار لن يقبلوا بأي حكومة عسكرية، وأن "كل التجهيزات اكتملت من أجل إسقاط البرهان ومليشيات الجنجويد"، مضيفا: "لن ينتهي يوم غدا بالتظاهر فقط، بل سوف يعقب عملية الخروج اعتصام في مكان واحد، مشيرا إلى أن المحتجين ليس ضمن حراكهم التوجه نحو القصر الرئاسي، لأنهم لا يعترفون بالأساس بالموجودين داخل القصر".وأوضح إبراهيم أن المطلب الأساسي للثوار من خلال الحراك والاعتصام، هو إبعاد البرهان ومحاسبة القتلة وتشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة غير حزبية وأن يعود الجيش إلى الثكنات، وتلك هى مطالب كل أطياف الشعب السوداني التي سيتم رفعها غدا، وسوف تتقدم لجان المقاومة الصفوف، بل سيلبس الجميع رداء الوطن.ولفت منسق لجان المقاومة إلى أن "البرهان لن يستطيع الصمود لأن الرفض الشعبي يتزايد، ناهيك عن الرفض الدولي، وهو اليوم في مواجهة كبيرة جدا مع القوى المدنية، وخاصة لجان المقاومة من الشباب الذي تشكل وعيه خلال السنوات الماضية، مضيفا: "لكن العسكر هم من انقلبوا على كل شىء حتى الوثيقة الدستورية التي ارتضينا بها رغم أنها لم تكن تلبي طموح وأهداف الثوار".وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.لكن في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

منسق لجان المقاومة السودانية لـ "سبوتنيك": تظاهرات الغد ستكون "فاصلة"

19:58 GMT 18.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن مليونية الغد ليست لإسقاط الانقلاب فقط، بل هى من أجل استعادة الوطن من أنياب الميليشيات، مضيفا: "ستظل سلميتنا هي السلاح الذي حققنا به الانتصار في ثورة ديسمبر/ كانون الأول".
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن تظاهرات الغد هدفها الأول إسقاط عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، ونخوض بعد ساعات آخر معركة ضد من يريدون احتلال الوطن، وسلاحنا هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وتترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون يوم غدا مختلفا بكل المقاييس وسيكون فاصلا.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
مجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان
16 ديسمبر, 17:36 GMT
وأشار منسق لجان المقاومة إلى أن الثوار لن يقبلوا بأي حكومة عسكرية، وأن "كل التجهيزات اكتملت من أجل إسقاط البرهان ومليشيات الجنجويد"، مضيفا: "لن ينتهي يوم غدا بالتظاهر فقط، بل سوف يعقب عملية الخروج اعتصام في مكان واحد، مشيرا إلى أن المحتجين ليس ضمن حراكهم التوجه نحو القصر الرئاسي، لأنهم لا يعترفون بالأساس بالموجودين داخل القصر".
وأوضح إبراهيم أن المطلب الأساسي للثوار من خلال الحراك والاعتصام، هو إبعاد البرهان ومحاسبة القتلة وتشكيل حكومة كفاءات مدنية مستقلة غير حزبية وأن يعود الجيش إلى الثكنات، وتلك هى مطالب كل أطياف الشعب السوداني التي سيتم رفعها غدا، وسوف تتقدم لجان المقاومة الصفوف، بل سيلبس الجميع رداء الوطن.
السياسي السوداني، مسؤول القطاع السياسي بحزب المؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
قيادي في المؤتمر الشعبي السوداني: قرارات البرهان وحمدوك غير شرعية ونعيش "فراغا دستوريا"
15 ديسمبر, 14:22 GMT
ولفت منسق لجان المقاومة إلى أن "البرهان لن يستطيع الصمود لأن الرفض الشعبي يتزايد، ناهيك عن الرفض الدولي، وهو اليوم في مواجهة كبيرة جدا مع القوى المدنية، وخاصة لجان المقاومة من الشباب الذي تشكل وعيه خلال السنوات الماضية، مضيفا: "لكن العسكر هم من انقلبوا على كل شىء حتى الوثيقة الدستورية التي ارتضينا بها رغم أنها لم تكن تلبي طموح وأهداف الثوار".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
لكن في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
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