https://arabic.sputniknews.com/20211218/موسى-أبو-مرزوق-مقاومتنا-الیوم-أشبه-بجیش-منظم-1054321673.html

موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم

موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم أشبه بجيش منظم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T21:43+0000

2021-12-18T21:43+0000

2021-12-18T21:43+0000

العالم العربي

فلسطين

حماس

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg

وأجرت وكالة تسنيم، اليوم السبت، حوارا مع أبو مرزوق، كشف من خلاله أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي، وبأن هذا العمل يتم بجهود أبناء فلسطين المقاومين، إضافة إلى بدعم من الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم إيران.وشدد موسى أبو مرزوق على أن "توحيد جبهات القتال فيه مصلحة راجحة لكل القوى المدافعة عن المقدسات، وفيه تشتيت لقوى الجيش الإسرائيلي"، موضحا أن قرار بريطانيا بوضع حركة حماس على "قوائم الإرهاب" يهدف إلى تحقيق مجد شخصي لمتخذيها.وأكد المسؤول الحمساوي أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن اتخاذ قرار في صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس قدمت خارطة طريق كاملة، بثمن كل خطوة، ووفق جميع السيناريوهات المتوقعة، لافتا إلى أن "عجز الصهاينة هو من يمنعهم".وذكر موسى أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية أصبحت "أشبه بجيش منظّم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة، والمتدربين على كفاءة عالية، وبروح معنوية مرتفعة"، مضيفا أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/حماس-تجري-مناورات-درع-القدس-الأربعاء-1053947600.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, فلسطين, حماس, إسرائيل