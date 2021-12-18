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موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم
موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم أشبه بجيش منظم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:43+0000
2021-12-18T21:43+0000
العالم العربي
فلسطين
حماس
إسرائيل
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وأجرت وكالة تسنيم، اليوم السبت، حوارا مع أبو مرزوق، كشف من خلاله أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي، وبأن هذا العمل يتم بجهود أبناء فلسطين المقاومين، إضافة إلى بدعم من الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم إيران.وشدد موسى أبو مرزوق على أن "توحيد جبهات القتال فيه مصلحة راجحة لكل القوى المدافعة عن المقدسات، وفيه تشتيت لقوى الجيش الإسرائيلي"، موضحا أن قرار بريطانيا بوضع حركة حماس على "قوائم الإرهاب" يهدف إلى تحقيق مجد شخصي لمتخذيها.وأكد المسؤول الحمساوي أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن اتخاذ قرار في صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس قدمت خارطة طريق كاملة، بثمن كل خطوة، ووفق جميع السيناريوهات المتوقعة، لافتا إلى أن "عجز الصهاينة هو من يمنعهم".وذكر موسى أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية أصبحت "أشبه بجيش منظّم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة، والمتدربين على كفاءة عالية، وبروح معنوية مرتفعة"، مضيفا أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي.
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العالم العربي, فلسطين, حماس, إسرائيل

موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم

21:43 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم أشبه بجيش منظم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة.
وأجرت وكالة تسنيم، اليوم السبت، حوارا مع أبو مرزوق، كشف من خلاله أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي، وبأن هذا العمل يتم بجهود أبناء فلسطين المقاومين، إضافة إلى بدعم من الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم إيران.
عناصر تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
14 ديسمبر, 21:51 GMT
وشدد موسى أبو مرزوق على أن "توحيد جبهات القتال فيه مصلحة راجحة لكل القوى المدافعة عن المقدسات، وفيه تشتيت لقوى الجيش الإسرائيلي"، موضحا أن قرار بريطانيا بوضع حركة حماس على "قوائم الإرهاب" يهدف إلى تحقيق مجد شخصي لمتخذيها.
وأكد المسؤول الحمساوي أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن اتخاذ قرار في صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس قدمت خارطة طريق كاملة، بثمن كل خطوة، ووفق جميع السيناريوهات المتوقعة، لافتا إلى أن "عجز الصهاينة هو من يمنعهم".
وذكر موسى أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية أصبحت "أشبه بجيش منظّم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة، والمتدربين على كفاءة عالية، وبروح معنوية مرتفعة"، مضيفا أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي.
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