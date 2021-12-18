موسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم

وأجرت وكالة تسنيم، اليوم السبت، حوارا مع أبو مرزوق، كشف من خلاله أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي، وبأن هذا العمل يتم بجهود أبناء فلسطين المقاومين، إضافة إلى بدعم من الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم إيران.وشدد موسى أبو مرزوق على أن "توحيد جبهات القتال فيه مصلحة راجحة لكل القوى المدافعة عن المقدسات، وفيه تشتيت لقوى الجيش الإسرائيلي"، موضحا أن قرار بريطانيا بوضع حركة حماس على "قوائم الإرهاب" يهدف إلى تحقيق مجد شخصي لمتخذيها.وأكد المسؤول الحمساوي أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن اتخاذ قرار في صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس قدمت خارطة طريق كاملة، بثمن كل خطوة، ووفق جميع السيناريوهات المتوقعة، لافتا إلى أن "عجز الصهاينة هو من يمنعهم".وذكر موسى أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية أصبحت "أشبه بجيش منظّم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة، والمتدربين على كفاءة عالية، وبروح معنوية مرتفعة"، مضيفا أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم أشبه بجيش منظم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة.
وأجرت وكالة تسنيم، اليوم السبت، حوارا مع أبو مرزوق، كشف من خلاله أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي، وبأن هذا العمل يتم بجهود أبناء فلسطين المقاومين، إضافة إلى بدعم من الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم إيران.
وشدد موسى أبو مرزوق على أن "توحيد جبهات القتال فيه مصلحة راجحة لكل القوى المدافعة عن المقدسات، وفيه تشتيت لقوى الجيش الإسرائيلي"، موضحا أن قرار بريطانيا بوضع حركة حماس على "قوائم الإرهاب" يهدف إلى تحقيق مجد شخصي لمتخذيها.
وأكد المسؤول الحمساوي أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن اتخاذ قرار في صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس قدمت خارطة طريق كاملة، بثمن كل خطوة، ووفق جميع السيناريوهات المتوقعة، لافتا إلى أن "عجز الصهاينة هو من يمنعهم".
وذكر موسى أبو مرزوق أن المقاومة الفلسطينية أصبحت "أشبه بجيش منظّم، فيه آلاف من المقاتلين المقبلين على الشهادة، والمتدربين على كفاءة عالية، وبروح معنوية مرتفعة"، مضيفا أن المقاومة بدأت بالتركيز على تطوير ترسانتها من السلاح بتفكير استراتيجي.