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إيلون ماسك يطلق 52 قمرا صناعيا في مدار الأرض بنجاح... فيديو
إيلون ماسك يطلق 52 قمرا صناعيا في مدار الأرض بنجاح... فيديو
أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إطلاق شركته "سبيس إكس" 52 قمرا صناعيا من "ستار لينك" بنجاح ‏في مدار الأرض.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T06:25+0000
2021-12-19T06:25+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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ونشر ماسك "أغنى رجل في العالم" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية الإطلاق الناجحة، والتي جرت في وقت مبكر من أمس السبت.وانطلق صاروخ "فالكون 9" ذو المرحلتين من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية الساحلية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، محملا بالأقمار الصناعية التابعة لـ"ستار لينك".وعادت المرحلة الأولى من "فالكون" وهبطت على متن طائرة بدون طيار من "سبيس إكس" في المحيط، بينما استمرت المرحلة الثانية في المدار الأرضي، وتم تأكيد نشر الأقمار الصناعية.و"ستار لينك" هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الصناعية، والذي قامت شركة "سبيس إكس" ببنائه لسنوات من أجل توفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من الشبكة العنكبوتية حول العالم.يشار إلى أن مهمة أمس السبت هي الإطلاق الـ34 لـ"ستارلينك"، وهي كوكبة تضم ما يقرب من 2000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض.وكان إيلون ماسك حاز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية، عن إنجازاته المتعددة في مجال العلوم والفضاء.
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك

إيلون ماسك يطلق 52 قمرا صناعيا في مدار الأرض بنجاح... فيديو

06:25 GMT 19.12.2021
© AP Photo / Hannibal Hanschkeإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
إيلون ماسك
© AP Photo / Hannibal Hanschke
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أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن إطلاق شركته "سبيس إكس" 52 قمرا صناعيا من "ستار لينك" بنجاح ‏في مدار الأرض.‏
ونشر ماسك "أغنى رجل في العالم" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية الإطلاق الناجحة، والتي جرت في وقت مبكر من أمس السبت.
وانطلق صاروخ "فالكون 9" ذو المرحلتين من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية الساحلية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، محملا بالأقمار الصناعية التابعة لـ"ستار لينك".
وعادت المرحلة الأولى من "فالكون" وهبطت على متن طائرة بدون طيار من "سبيس إكس" في المحيط، بينما استمرت المرحلة الثانية في المدار الأرضي، وتم تأكيد نشر الأقمار الصناعية.
و"ستار لينك" هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الصناعية، والذي قامت شركة "سبيس إكس" ببنائه لسنوات من أجل توفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من الشبكة العنكبوتية حول العالم.
يشار إلى أن مهمة أمس السبت هي الإطلاق الـ34 لـ"ستارلينك"، وهي كوكبة تضم ما يقرب من 2000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض.
وكان إيلون ماسك حاز على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من مجلة "تايم" الأمريكية، عن إنجازاته المتعددة في مجال العلوم والفضاء.
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