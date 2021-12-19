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https://arabic.sputniknews.com/20211219/السلطات-الجزائرية-قتيلان-وعشرات-الجرحى-حصيلة-الاحتفالات-بكأس-العرب-1054336005.html
السلطات الجزائرية: قتيلان وعشرات الجرحى حصيلة الاحتفالات بكأس العرب
السلطات الجزائرية: قتيلان وعشرات الجرحى حصيلة الاحتفالات بكأس العرب
أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدد من الولايات الجزائرية، أثناء الاحتفالات التي أقيمت بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب. 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T12:18+0000
2021-12-19T12:18+0000
2021-12-19T12:18+0000
احتفالات
الجزائر
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وحسب بيان نشرته الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مقتل شابين جزائريين، أحدهما 20 عاما في ولاية سطيف، والآخر 24 عاما مجهول الهوية في مدينة غليزان.وفيما أكدت أن الأول لقي مصرعه بسبب اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية، أثناء الاحتفالات، أوضحت أن الآخر عثر عليه ميتا بعد تلك الاحتفالات.وكان المنتخب الجزائري قد فاز ببطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لا شيء.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
احتفالات, الجزائر
السلطات الجزائرية: قتيلان وعشرات الجرحى حصيلة الاحتفالات بكأس العرب
أعلنت السلطات الجزائرية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدد من الولايات الجزائرية، أثناء الاحتفالات التي أقيمت بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس العرب.
وحسب بيان نشرته
الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مقتل شابين جزائريين، أحدهما 20 عاما في ولاية سطيف، والآخر 24 عاما مجهول الهوية في مدينة غليزان.
وفيما أكدت أن الأول لقي مصرعه بسبب اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية،
أثناء الاحتفالات
، أوضحت أن الآخر عثر عليه ميتا بعد تلك الاحتفالات.
وعن الإصابات قال البيان إنها تقترب من 40 إصابة، تم إسعاف معظمها في عدد من الولايات الجزائرية.
وكان
المنتخب الجزائري قد فاز
ببطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لا شيء.