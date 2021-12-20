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انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط تفاقم الوضع الوبائي مع تفشي "أوميكرون"
انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط تفاقم الوضع الوبائي مع تفشي "أوميكرون"
انخفضت الأسواق الأوروبية بشكل حاد، اليوم الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:55+0000
2021-12-20T13:55+0000
اقتصاد
العالم
الأسهم
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وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%، بحسب "سي إن بي سي".دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ يوم الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في حالات"كوفيد 19".اعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للمواطنين الألمان والمقيمين والركاب العابرين فقط بدخول ألمانيا من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بغض النظر عن حالة التطعيم.فرضت قيودا على السفر للقادمين من الدنمارك والنرويج وفرنسا أيضا. ستسمح النمسا فقط بدخول المسافرين المطعمين اعتبارا من يوم الاثنين. قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لنخبة العالم، والذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.
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اقتصاد, العالم, الأسهم

انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط تفاقم الوضع الوبائي مع تفشي "أوميكرون"

13:55 GMT 20.12.2021
© REUTERSبورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS
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انخفضت الأسواق الأوروبية بشكل حاد، اليوم الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة.
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%، بحسب "سي إن بي سي".
دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ يوم الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في حالات"كوفيد 19".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
مستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:29 GMT
اعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للمواطنين الألمان والمقيمين والركاب العابرين فقط بدخول ألمانيا من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بغض النظر عن حالة التطعيم.
فرضت قيودا على السفر للقادمين من الدنمارك والنرويج وفرنسا أيضا. ستسمح النمسا فقط بدخول المسافرين المطعمين اعتبارا من يوم الاثنين. قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لنخبة العالم، والذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.
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