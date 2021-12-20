انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط تفاقم الوضع الوبائي مع تفشي "أوميكرون"

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%، بحسب "سي إن بي سي".دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ يوم الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في حالات"كوفيد 19".اعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للمواطنين الألمان والمقيمين والركاب العابرين فقط بدخول ألمانيا من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بغض النظر عن حالة التطعيم.فرضت قيودا على السفر للقادمين من الدنمارك والنرويج وفرنسا أيضا. ستسمح النمسا فقط بدخول المسافرين المطعمين اعتبارا من يوم الاثنين. قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لنخبة العالم، والذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.
انخفضت الأسواق الأوروبية بشكل حاد، اليوم الاثنين، حيث أدى الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر صرامة في جميع أنحاء القارة.
وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوروبي بنسبة 1.5% في منتصف تعاملات اليوم، مع خسائر أسهم شركات السفر والترفيه التي انخفضت 2.4%، بحسب "سي إن بي سي".
دخلت هولندا في إغلاق كامل، منذ يوم الأحد، وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني، فيما يلوح في الأفق احتمال فرض قيود أكثر صرامة خلال عطلة عيد الميلاد وفي العام الجديد على عدد من الدول الأوروبية وسط زيادة غير مسبوقة في حالات"كوفيد 19".
اعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للمواطنين الألمان والمقيمين والركاب العابرين فقط بدخول ألمانيا من المملكة المتحدة، مع مطالبة جميع المسافرين الوافدين بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بغض النظر عن حالة التطعيم.
فرضت قيودا على السفر للقادمين من الدنمارك والنرويج وفرنسا أيضا. ستسمح النمسا فقط بدخول المسافرين المطعمين اعتبارا من يوم الاثنين. قرر المنتدى الاقتصادي العالمي تأجيل الاجتماع السنوي لنخبة العالم، والذي كان مقررا عقده في منتجع دافوس الجبلي السويسري.