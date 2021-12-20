تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
https://arabic.sputniknews.com/20211220/خبير-تغذية-يكشف-عن-الأطعمة-التي-تسد-جوع-آخر-الليل-1054366338.html
خبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
خبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
يبدأ البعض بالتفكير بخسارة الوزن مع اقتراب العام الجديد، ويمكن أن يكون الحل أي شيء، ولكن إذا كان فقدان الوزن أو ممارسة الرياضة أو تحسين نظامك الغذائي مدرجًا في... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T10:44+0000
2021-12-20T10:44+0000
علوم
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048031641_0:275:2663:1773_1920x0_80_0_0_0ac6ca14b7b1a453070c96c2ad41c4b1.jpg
وقالت ليزا موسكوفيتز ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إن واي نيوتريشين غروب" لموقع "إيت ذيس"، إنه " لسحق الرغبة الشديدة في الجوع وفقدان الوزن بسرعة، فيجب الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف".وأضافت موسكوفيتز: "على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لفقدان الوزن، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع الضروري لتخفيف استهلاك الأطعمة وبالتالي حرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل صحي".وبيّنت موسكوفيتز أن "الألياف هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم وخالية من السعرات الحرارية، وتعمل على إبطاء عملية الهضم حتى تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت".وأوضحت: "نظرًا لأن الأطعمة الغنية بالألياف تشعرك بالشبع، ستشعر بجوع أقل، وتساعد جسمك في النهاية على العمل من أجل إنقاص الوزن".وأوصت موسكوفيتز بالبقوليات، وتحديداً الفاصوليا، والحمص.وتشرح موسكوفيتز السبب بأن "الفاصولياء تحتوي على نوع معين من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها مصدر ممتاز للبروتينات النباتية التي تحافظ على العضلات، والبوتاسيوم المضاد للانتفاخ، والحديد المنشط"..
https://arabic.sputniknews.com/20211219/فيديو-لمخلوق-غريب-يبدو-للوهلة-الأولى-عفريتا-بعينين-جاحظتين-1054347692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048031641_0:26:2663:2023_1920x0_80_0_0_a857fb6ab71a86fedd9c77a86f7ad080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, صحة

خبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"

10:44 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / GEORGES GOBETفاصولياء
فاصولياء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / GEORGES GOBET
تابعنا عبر
يبدأ البعض بالتفكير بخسارة الوزن مع اقتراب العام الجديد، ويمكن أن يكون الحل أي شيء، ولكن إذا كان فقدان الوزن أو ممارسة الرياضة أو تحسين نظامك الغذائي مدرجًا في قائمتك، فأنت لست وحدك.
وقالت ليزا موسكوفيتز ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إن واي نيوتريشين غروب" لموقع "إيت ذيس"، إنه " لسحق الرغبة الشديدة في الجوع وفقدان الوزن بسرعة، فيجب الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف".
وأضافت موسكوفيتز: "على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لفقدان الوزن، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع الضروري لتخفيف استهلاك الأطعمة وبالتالي حرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل صحي".
حيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
فيديو لمخلوق غريب يبدو للوهلة الأولى "عفريتا" بعينين جاحظتين
أمس, 16:30 GMT
وبيّنت موسكوفيتز أن "الألياف هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم وخالية من السعرات الحرارية، وتعمل على إبطاء عملية الهضم حتى تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت".
وأوضحت: "نظرًا لأن الأطعمة الغنية بالألياف تشعرك بالشبع، ستشعر بجوع أقل، وتساعد جسمك في النهاية على العمل من أجل إنقاص الوزن".
وأوصت موسكوفيتز بالبقوليات، وتحديداً الفاصوليا، والحمص.
وتشرح موسكوفيتز السبب بأن "الفاصولياء تحتوي على نوع معين من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها مصدر ممتاز للبروتينات النباتية التي تحافظ على العضلات، والبوتاسيوم المضاد للانتفاخ، والحديد المنشط"..
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:04 GMTالاتحاد الأوروبي يجني ثمار سياسته
12:00 GMTالصين تغرم فتاة 200 مليون دولار في أكبر قضية تهرب ضريبي لمشاهير الإنترنت
11:53 GMTمسؤول لـ"سبوتنيك": إعلان انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق رسميا خلال أيام
11:53 GMTنادال يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من أبو ظبي
11:49 GMTجبهة تيغراي تعلن الانسحاب من المناطق المجاورة "بلا هزيمة" تأكيدا لرغبتها في السلام
11:47 GMTإيران: الحرس الثوري يجري تدريبات على الحرب ويهدد إسرائيل وحلفاءها
11:44 GMT"ننتظر الرد السعودي"... طهران توجه دعوة إلى الرياض
11:32 GMTغانتس: ليس لدى إيران أوراق مساومة حقيقية
11:29 GMTمستشار البيت الأبيض: إصابات "أوميكرون" مستعرة حول العالم
11:27 GMTروسيا تعلن إطلاق قمرين صناعيين "Glonass-K2" عام 2022
11:24 GMTميقاتي يؤكد على التزام لبنان بالنأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية
11:18 GMTرغم استخدامها التكنولوجيا الحديثة… لماذا يسقط مدنيون قتلى في العمليات العسكرية الأمريكية؟
11:14 GMTالخارجية الفلسطينية تدين تعليمات إسرائيلية بـ "إعدام" ملقي الحجارة
11:10 GMTسعودي يبتكر حذاء عسكريا مضادا للألغام... صورة
11:03 GMTالموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي
10:56 GMTمقتل مغني شهير طعنا خلال مهرجان أمريكي
10:49 GMTلاعبة التنس بينغ شواي تنفي اتهامها لأحد السياسيين الصينيين بالاعتداء جنسيا عليها... "هناك سوء تفاهم"
10:44 GMTخبير تغذية يكشف عن الأطعمة التي تسد "جوع آخر الليل"
10:41 GMT7 أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بأمراض الكلى والسكري معا
10:34 GMTالاستخبارات الإسرائيلية تعلن للمرة الأولى أنها لعبت دورا في اغتيال قاسم سليماني