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فراس الخطيب يتعرض للطرد من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
فراس الخطيب يتعرض للطرد من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"
أصدرت اللجنة الأولمبية السورية قرارا بطرد اللاعب السوري المعتزل فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T14:49+0000
2021-12-20T14:49+0000
العالم العربي
رياضة
سوريا
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يأتي هذا القرار بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية السورية صورة عن القرار الذي جاء فيه ما يلي: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة الأولمبية السورية، في اجتماعهاالاستثنائي تاريخ 19/12/2021 تقرر ما يلي:مادة 1. فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومُثُل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية.مادة2. يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.وقرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من نفس المباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش، انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/لاعب-سعودي-يزيل-علم-إسرائيل-من-على-قميصه-في-مباراة-استعراضية-صورة-1054336296.html
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العالم العربي, رياضة, سوريا

فراس الخطيب يتعرض للطرد من منظمات الرياضة الرسمية في سوريا بعد "مباراة الأساطير"

14:49 GMT 20.12.2021
© Photo / twitter.com/feras_alkhtibفراس الخطيب
فراس الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© Photo / twitter.com/feras_alkhtib
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أصدرت اللجنة الأولمبية السورية قرارا بطرد اللاعب السوري المعتزل فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام.
يأتي هذا القرار بعد مشاركة اللاعب في مباراة "أساطير العالم" الودية، التي كان من بين المشاركين فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلا أن نص قرار الطرد لم يذكر ذلك بشكل مباشر.
ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية السورية صورة عن القرار الذي جاء فيه ما يلي: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى أحكام النظام الداخلي للجنة الأولمبية السورية، في اجتماعهاالاستثنائي تاريخ 19/12/2021 تقرر ما يلي:
مادة 1. فرض عقوبة الطرد بحق اللاعب فراس الخطيب من اللجنة الأولمبية السورية ومنظمة الاتحاد الرياضي العام وذلك لمخالفته قيم ومُثُل المنظمة وخروجه عن مبادئها الوطنية.
مادة2. يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.
وقرر ثلاثة نجوم كرة قدم عرب سابقين الانسحاب من نفس المباراة "أساطير العالم" التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العرب، بسبب مشاركة مدرب إسرائيلي.
وقالت "السومرية نيوز" إن الثلاثي الجزائري رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش، انسحبوا من المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، بسبب تواجد الإسرائيلي أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي "تشلسي".
وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي نجوم العالم ونجوم العرب والذي شكل صفوفه عدة نجوم بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي الجابر ونواف التمياط، والمصري وائل جمعة، والمغربي حسين خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
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ولعب فريق نجوم العالم تحت قيادة اللاعب الإسرائيلي السابق أفرام غرانت، وبمشاركة كل من خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
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