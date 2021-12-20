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https://arabic.sputniknews.com/20211220/نائب-رئيس-النهضة-التونسية-يخرج-من-المستشفى-بعد-علاجه-من-آثار-حريق-مقر-الحركة-1054384272.html
نائب رئيس "النهضة" التونسية يخرج من المستشفى بعد علاجه من آثار حريق مقر الحركة
نائب رئيس "النهضة" التونسية يخرج من المستشفى بعد علاجه من آثار حريق مقر الحركة
أعلن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، علي العريض، خروجه من المستشفى واستكمال علاجه من آثار الحريق في بيته. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T17:04+0000
2021-12-20T17:04+0000
2021-12-20T17:06+0000
أخبار تونس اليوم
حركة النهضة
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وحسب ما نشره العريض عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أنه خرج من المستشفى، وسيستكمل علاجه في البيت.وقال: أحمد الله تعالى على لطفه، وأشكر كبير اهتمامكم ودعائكم، غادرت اليوم المصحة التي أحيي طاقمها على كبير العناية وحسن الرعاية".وكان حريق قد شب في مكتب حركة "النهضة" التونسية، بعد ظهر الخميس (9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، وحاول بعض الموظفين والمتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.وتعرض نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، هروبا من الحريق، وتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى.
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أخبار تونس اليوم, حركة النهضة
نائب رئيس "النهضة" التونسية يخرج من المستشفى بعد علاجه من آثار حريق مقر الحركة 17:04 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 17:06 GMT 20.12.2021)
أعلن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، علي العريض، خروجه من المستشفى واستكمال علاجه من آثار الحريق في بيته.
وحسب ما نشره العريض عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أنه خرج من المستشفى، وسيستكمل علاجه في البيت.
وقال: أحمد الله تعالى على لطفه، وأشكر
كبير اهتمامكم
ودعائكم، غادرت اليوم المصحة التي أحيي طاقمها على كبير العناية وحسن الرعاية".
وأوضح أنه ما يزال في حاجة إلى تلقي العلاج، مؤكدا أنه سيفعل ذلك في بيته، حيث قال: "سيتواصل العلاج لأسابيع أخرى"، لافتا إلى أن حالته "في تحسن مطرد".
وكان حريق قد شب
في مكتب حركة "النهضة" التونسية، بعد ظهر الخميس (9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، وحاول بعض الموظفين والمتواجدين بالمقر، القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان.
وتعرض نائب رئيس
حركة "النهضة" التونسية، إلى إصابة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب، هروبا من الحريق، وتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى.