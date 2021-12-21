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انتشار "أوميكرون" السريع في العالم يدفع إلى موجة جديدة من الإغلاق وتأجيل فتح الحدود
انتشار "أوميكرون" السريع في العالم يدفع إلى موجة جديدة من الإغلاق وتأجيل فتح الحدود
ترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T09:42+0000
2021-12-21T09:42+0000
مجتمع
منوعات
أوميكرون
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واتخذت دول عدة مجموعة من الإجراءات الطارئة في سبيل مواجهة الفيروس، في وقت ألقت فيه الأزمة بظلالها أيضا على الأسواق المالية التي تخشى من تأثير ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.في نيوزيلندا، أرجأت السلطات، اليوم الثلاثاء، الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدود البلاد الدولية حتى نهاية فبراير/شباط، بسبب الانتشار السريع لأوميكرون حول العالم، إذ تتضاعف أعداد المصابين على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.وقال كريس هيبكينز، الوزير المسؤول عن مواجهة كوفيد-19 في نيوزيلندا التي فرضت بعضا من أشد إجراءات مكافحة كوفيد-19 صرامة في العالم: "لا شك أن هذا (الإرجاء) مخيب للآمال وسيعرقل خطط الكثير لقضاءالعطلة لكن من المهم الإعلان عن هذه التغييرات بوضوح اليوم ليكون لديهم الوقت لتغيير خططهم"، وفقا لـ"رويترز".وفي اليابان، تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية بإصابة نحو 180 شخصا على الأقل.وفي الهند، دعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي، أرفيند كيجريوال، المواطنين إلى وضع كمامات وحث الحكومة الاتحادية على السماح بإعطاء جرعة لقاح تنشيطية إذ سجلت البلاد 200 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون في أنحاء 12 ولاية.وفي سنغافورة، تجري وزارة الصحة فحوصات لتحديد ما إذا كان أوميكرون السبب في إصابة مجموعة مشتبه بها من الأشخاص في صالة للألعاب الرياضية، كما حذرت الوزارة من احتمال إصابة العديد من الأشخاص.وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولون إن المتحور أودى، يوم الاثنين، بحياة رجل لم يحصل على التطعيم في تكساس بعدما أصبح أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.واصطف المواطنون في طوابير في نيويورك وواشنطن ومدن أمريكية أخرى لإجراء فحوص كوفيد-19 في مسعى منهم لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بالعدوى قبل الاحتفال بالعطلة مع أسرهم.وأعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار اسلالة الجديدة.وأعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.وكانت كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا وأيرلندا من بين الدول التي أعادت فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.وأضافت إسرائيل، الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب مخاوف من المتحور أوميكرون، بينما قالت الكويت إنها ستطلب من الوافدين إليها الحصول على جرعة تنشيطية في حالة مرور أكثر من تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.وأصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية.‏وأوصى تيدروس، الاثنين، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس "كورونا" المستجد.
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مجتمع, منوعات, أوميكرون

انتشار "أوميكرون" السريع في العالم يدفع إلى موجة جديدة من الإغلاق وتأجيل فتح الحدود

09:42 GMT 21.12.2021
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOEمسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون
مسافرون في جنوب أفريقيا بعد تعليق السفر مع البلاد بسبب متحور أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AFP 2021 / PHILL MAGAKOE
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ترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".
واتخذت دول عدة مجموعة من الإجراءات الطارئة في سبيل مواجهة الفيروس، في وقت ألقت فيه الأزمة بظلالها أيضا على الأسواق المالية التي تخشى من تأثير ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.
في نيوزيلندا، أرجأت السلطات، اليوم الثلاثاء، الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدود البلاد الدولية حتى نهاية فبراير/شباط، بسبب الانتشار السريع لأوميكرون حول العالم، إذ تتضاعف أعداد المصابين على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الصحة العالمية: هناك أدلة مهمة على أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع ويصيب المطعمين
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وقال كريس هيبكينز، الوزير المسؤول عن مواجهة كوفيد-19 في نيوزيلندا التي فرضت بعضا من أشد إجراءات مكافحة كوفيد-19 صرامة في العالم: "لا شك أن هذا (الإرجاء) مخيب للآمال وسيعرقل خطط الكثير لقضاءالعطلة لكن من المهم الإعلان عن هذه التغييرات بوضوح اليوم ليكون لديهم الوقت لتغيير خططهم"، وفقا لـ"رويترز".
وفي اليابان، تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية بإصابة نحو 180 شخصا على الأقل.
وفي الهند، دعا رئيس وزراء حكومة نيودلهي، أرفيند كيجريوال، المواطنين إلى وضع كمامات وحث الحكومة الاتحادية على السماح بإعطاء جرعة لقاح تنشيطية إذ سجلت البلاد 200 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون في أنحاء 12 ولاية.
وفي سنغافورة، تجري وزارة الصحة فحوصات لتحديد ما إذا كان أوميكرون السبب في إصابة مجموعة مشتبه بها من الأشخاص في صالة للألعاب الرياضية، كما حذرت الوزارة من احتمال إصابة العديد من الأشخاص.
وفي الولايات المتحدة، قال مسؤولون إن المتحور أودى، يوم الاثنين، بحياة رجل لم يحصل على التطعيم في تكساس بعدما أصبح أوميكرون السلالة السائدة في البلاد.
واصطف المواطنون في طوابير في نيويورك وواشنطن ومدن أمريكية أخرى لإجراء فحوص كوفيد-19 في مسعى منهم لاكتشاف ما إذا كانوا مصابين بالعدوى قبل الاحتفال بالعطلة مع أسرهم.
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وأعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار اسلالة الجديدة.
وأعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.
وكانت كوريا الجنوبية وهولندا وألمانيا وأيرلندا من بين الدول التي أعادت فرض إغلاق جزئي أو كلي أو إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
وأضافت إسرائيل، الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب مخاوف من المتحور أوميكرون، بينما قالت الكويت إنها ستطلب من الوافدين إليها الحصول على جرعة تنشيطية في حالة مرور أكثر من تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
وأصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية.‏
وأوصى تيدروس، الاثنين، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس "كورونا" المستجد.
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