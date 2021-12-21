بلينكن يلتقي مجموعة من المهاجرين الأفغان

ونشر بلينكن صورة ترصد جانبا من اللقاء، الذي أجراه مع اللاجئين الأفغان، أمس الاثنين، في فيرجينيا.وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اجتماعا قيما مع الأفغان الذين وصلوا فيرجينيا، حيث تم الاستماع لقصصهم.ولفت إلى أنه تم إجراء نقاشات مفتوحة حول عملية إعادة توطينهم، مشيرا إلى أن الأمريكيين يرحبون بأصدقائهم الأفغان وعائلاتهم ليكونوا في جوارهم.وسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية من أفغانستان قبل أشهر لتنهي حربا استمرت نحو 20 عاما بعدما سيطرت حركة طالبان، الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطات إرهابية" على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي.وتسببت تلك الأحداث في هجرة واسعة للأفغان، الذين تم نقل بعضهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجموعة من اللاجئين الأفغان، المقيمين في الولايات المتحدة.
ونشر بلينكن صورة ترصد جانبا من اللقاء، الذي أجراه مع اللاجئين الأفغان، أمس الاثنين، في فيرجينيا.
وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اجتماعا قيما مع الأفغان الذين وصلوا فيرجينيا، حيث تم الاستماع لقصصهم.
I had a meaningful meeting with Afghan arrivals in Virginia yesterday. They shared their stories, and we had an open discussion about their experiences navigating the resettlement process. We're gratified to welcome these friends and families as our neighbors. pic.twitter.com/xoAPmXQ3pa
ولفت إلى أنه تم إجراء نقاشات مفتوحة حول عملية إعادة توطينهم، مشيرا إلى أن الأمريكيين يرحبون بأصدقائهم الأفغان وعائلاتهم ليكونوا في جوارهم.
وسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية من أفغانستان قبل أشهر لتنهي حربا استمرت نحو 20 عاما بعدما سيطرت حركة طالبان، الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب نشاطات إرهابية" على العاصمة كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي.
وتسببت تلك الأحداث في هجرة واسعة للأفغان، الذين تم نقل بعضهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.