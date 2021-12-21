تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211221/صمويل-إيتو-أقمتم-بطولة-أمم-أوروبا-في-وقت-الجائحة-فلماذا-ترفضون-أمم-أفريقيا؟-1054406350.html
صمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
صمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
تساءل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صمويل إيتو، عن سبب رفض إقامة كأس أمم أفريقيا، مستشهدا بإقامة بطولة الأمم الأوروبية في ظروف مماثلة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:36+0000
2021-12-21T12:36+0000
كأس الأمم الإفريقية
كاف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102805/66/1028056600_0:453:4461:2962_1920x0_80_0_0_0b297dad65efa444e7a18057de9dd957.jpg
وحسب تصريحات لـ "إيتو" أذاعتها قناة "كانال+"، استنكر إيتو ما يقوله المطالبون بإلغاء بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن "ما يريدون فعله تصرف غير مقبول".وقال: "لا أرى أي سبب لعدم إقامة كأس أفريقيا في موعدها، أعتقد أن ذلك سيكون تصرفًا غير مسؤول، كما أعتقد أن ما يريدون فعله هو تصرف غير مسؤول".وشدد على أنه وبوصفه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، فإنه سيدافع كثيرا عن حق بلاده في إقامة كأس أفريقيا في موعدها.وتهكم النجم الكاميروني، قائلا: "ربما يريدون القول إننا، وكما عاملوننا دائماً، لا نساوي شيئاً وعلينا بالتالي الرضوخ لأوامرهم.. فليقولوا لنا الأمر بوضوح".يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، كان قد أكد أن البطولة ستقام في موعدها المقرر 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، حتى 6 فبراير/ شباط 2022 وفي البلد نفسه وهو الكاميرون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102805/66/1028056600_0:35:4461:3380_1920x0_80_0_0_552175956d5d10787d5b3c8629b9959c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كأس الأمم الإفريقية, كاف

صمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟

12:36 GMT 21.12.2021
© Sputnik . Alexey Nikolskyالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و اللاعب الكاميرون السابق صامويل إيتو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و اللاعب الكاميرون السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . Alexey Nikolsky
تابعنا عبر
تساءل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صمويل إيتو، عن سبب رفض إقامة كأس أمم أفريقيا، مستشهدا بإقامة بطولة الأمم الأوروبية في ظروف مماثلة.
وحسب تصريحات لـ "إيتو" أذاعتها قناة "كانال+"، استنكر إيتو ما يقوله المطالبون بإلغاء بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن "ما يريدون فعله تصرف غير مقبول".
وقال: "لا أرى أي سبب لعدم إقامة كأس أفريقيا في موعدها، أعتقد أن ذلك سيكون تصرفًا غير مسؤول، كما أعتقد أن ما يريدون فعله هو تصرف غير مسؤول".
وشدد على أنه وبوصفه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، فإنه سيدافع كثيرا عن حق بلاده في إقامة كأس أفريقيا في موعدها.

وتساءل إيتو مستنكرا: "لقد أقيمت بطولة كأس أوروبا للأمم في قلب الجائحة، في عدة مدن وبحضور الجماهير دون أن يحدث أي شيء.. فلماذا لا تقام كأس أفريقيا؟ أريد منكم أن تقدموا لي سببًا واحدًا مقنعًا لذلك".

وتهكم النجم الكاميروني، قائلا: "ربما يريدون القول إننا، وكما عاملوننا دائماً، لا نساوي شيئاً وعلينا بالتالي الرضوخ لأوامرهم.. فليقولوا لنا الأمر بوضوح".

وأوضح إيتو أنه "من القاهرة إلى كيب تاون، بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم يأتون من أفريقيا"، مؤكدا أن "كأس الأمم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الأفريقية والأهم من ذلك كله حبنا للعبة، لدي ثقة كبيرة في نجاح الكاميرون في تنظيم البطولة".

يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، كان قد أكد أن البطولة ستقام في موعدها المقرر 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، حتى 6 فبراير/ شباط 2022 وفي البلد نفسه وهو الكاميرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:39 GMTدراسة: أسوأ عادة في العمل تدمر صحتك العقلية
12:36 GMTصمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
12:15 GMTإزاحة الستار عن أول محرك ديزل بحري إيراني... هذا ما يفعله في السفن الحربية
12:11 GMTالصين تعرض أدلة تتهم فيها ترامب بأنه "أول من يلام" على مآسي كورونا
12:10 GMTالحرس الثوري يطلق صواريخ في الخليج "دفاعا" عن جزر متنازع عليها مع الإمارات... فيديو
12:05 GMTالإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية
11:55 GMT"محمد" أكثر الأسماء شيوعا بين المواليد الجدد في إسرائيل
11:50 GMTالجيش الفرنسي يعلن تصفية أحد قيادات "داعش" في النيجر
11:33 GMTباكستان تجرب صاروخا يحمل رؤوسا نووية بعد نشر "إس-400" في الهند
11:31 GMTبايدن يرسل نصف مليار اختبار كورونا مجاني سريع داخل المنازل للأمريكيين في يناير
11:28 GMTإعلام: "الدستوري" اللبناني لم يصدر قرارا في الطعن في قانون الانتخابات
11:23 GMTبوتين يحمل أمريكا مسؤولية توتر الوضع في أوروبا
11:17 GMTشويغو: القوات الروسية في سوريا هي الضامن الرئيسي للسلام في البلاد
11:16 GMT8 طرق بسيطة للمساعدة على تحسين ذاكرتك
11:14 GMTالخارجية الروسية: لا حاجة لإشراك كييف في مفاوضات الضمانات الأمنية حتى الآن
11:09 GMTالأحداث السياسية الكبرى لعام 2021
11:05 GMTوزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة
11:03 GMTمسؤول بـ"المركزي الأوروبي": التضخم المرتفع باق معنا لفترة أطول
11:01 GMTالسر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
10:56 GMTملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا