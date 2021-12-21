صمويل إيتو: أقمتم بطولة أمم أوروبا في وقت الجائحة فلماذا ترفضون أمم أفريقيا؟
© Sputnik . Alexey Nikolskyالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و اللاعب الكاميرون السابق صامويل إيتو
© Sputnik . Alexey Nikolsky
تساءل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صمويل إيتو، عن سبب رفض إقامة كأس أمم أفريقيا، مستشهدا بإقامة بطولة الأمم الأوروبية في ظروف مماثلة.
وحسب تصريحات لـ "إيتو" أذاعتها قناة "كانال+"، استنكر إيتو ما يقوله المطالبون بإلغاء بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن "ما يريدون فعله تصرف غير مقبول".
From Cairo to Cape Town, some of the world’s greatest football players come from Africa. The Africa Cup of Nations is a celebration of pride, of African brotherhood and most of all, our love for the game. I have the utmost faith in the success of #CAN2021. pic.twitter.com/UINjq0ljoY— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 21, 2021
وقال: "لا أرى أي سبب لعدم إقامة كأس أفريقيا في موعدها، أعتقد أن ذلك سيكون تصرفًا غير مسؤول، كما أعتقد أن ما يريدون فعله هو تصرف غير مسؤول".
وشدد على أنه وبوصفه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، فإنه سيدافع كثيرا عن حق بلاده في إقامة كأس أفريقيا في موعدها.
وتساءل إيتو مستنكرا: "لقد أقيمت بطولة كأس أوروبا للأمم في قلب الجائحة، في عدة مدن وبحضور الجماهير دون أن يحدث أي شيء.. فلماذا لا تقام كأس أفريقيا؟ أريد منكم أن تقدموا لي سببًا واحدًا مقنعًا لذلك".
وتهكم النجم الكاميروني، قائلا: "ربما يريدون القول إننا، وكما عاملوننا دائماً، لا نساوي شيئاً وعلينا بالتالي الرضوخ لأوامرهم.. فليقولوا لنا الأمر بوضوح".
وأوضح إيتو أنه "من القاهرة إلى كيب تاون، بعض أعظم لاعبي كرة القدم في العالم يأتون من أفريقيا"، مؤكدا أن "كأس الأمم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة الأفريقية والأهم من ذلك كله حبنا للعبة، لدي ثقة كبيرة في نجاح الكاميرون في تنظيم البطولة".
يشار إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، كان قد أكد أن البطولة ستقام في موعدها المقرر 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، حتى 6 فبراير/ شباط 2022 وفي البلد نفسه وهو الكاميرون.