وزارة الصحة السعوية تنشر صورة أول طفل يتلقى لقاح كورونا في المملكة

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، صورة الطفل الذي تلقى اللقاح، مشيرة إلى أنه أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك "حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات"، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أعلن الأحد الماضي، ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية.ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك "حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات"، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.
ونقلت قناة الإخبارية، عن العبد العالي، أن تسجيل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى مستويات عالية يعد أمرا مقلقا للمملكة، مطالبا المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة، وتلقي التطعيم باللقاحات لمن لم يأخذوا الجرعات.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعطاء جرعات لقاحات كورونا للأطفال للفئة العمرية من 5 أعوام فأكثر، مضيفا أن أكثر من 48 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها، فضلا عن أن أكثر من 22.9 مليون شخص تلقوا التطعيم بجرعتين.