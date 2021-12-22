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https://arabic.sputniknews.com/20211222/حبس-امرأة-دنماركية-بتهمة-غسل-45-مليار-دولار-واحدة-من-أكبر-الفضائح-في-العالم-1054459362.html
حبس امرأة دنماركية بتهمة غسل 4.5 مليار دولار... واحدة من أكبر الفضائح في العالم
حبس امرأة دنماركية بتهمة غسل 4.5 مليار دولار... واحدة من أكبر الفضائح في العالم
أعلن المدعي العام الدنماركي، اليوم الأربعاء، احتجاز مواطنة على ذمة التحقيق بسبب تورطها المزعوم في قضية غسل أموال، انطوت على تحويل أكثر من 30 مليار كرونة (4.5... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:46+0000
2021-12-22T16:46+0000
اقتصاد
العالم
غسل أموال
مكافحة غسل الأموال
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وقال المدعي لوكالة "رويترز" إن المواطنة الدنماركية البالغة من العمر 49 عاما، خضعت لاستجواب أولي في محكمة مدينة كوبنهاغن اليوم، حيث تقرر احتجازها لمدة 21 يوما، مضيفا أن السيدة التي فرض حظر على نشر بياناتها، سُلّمت إلى الدنمارك بعد احتجازها في بريطانيا.وخلال التحقيقات، قالت المرأة إنها صُدمت عندما جاءت الشرطة إلى منزلها في إنجلترا في يوليو/ تموز العام الماضي وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف.وقالت، بحسب وكالة الأنباء المحلية "ريتساو": "لقد كنت في حالة صدمة، لأنني أعرف بنسبة 100%.. 200% (يقينا) أنني لم أرتكب أي خطأ".تتهم السلطات الدنماركية شخصين آخرين بالتورط في القضية، وتعد واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في العالم، وجرت عبر أكبر مصرف في الدنمارك "دانسكي".ويخضع المصرف للتحقيق من قبل السلطات في العديد من البلدان، بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في معاملات مشبوهة عبر فرعه في إستونيا من 2007 إلى 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/جريمة-هزت-الصين-ما-حقيقة-تزوير-مسؤول-كبير-مبلغ-314-مليار-دولار؟-1054453408.html
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اقتصاد, العالم, غسل أموال, مكافحة غسل الأموال

حبس امرأة دنماركية بتهمة غسل 4.5 مليار دولار... واحدة من أكبر الفضائح في العالم

16:46 GMT 22.12.2021
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أعلن المدعي العام الدنماركي، اليوم الأربعاء، احتجاز مواطنة على ذمة التحقيق بسبب تورطها المزعوم في قضية غسل أموال، انطوت على تحويل أكثر من 30 مليار كرونة (4.5 مليار دولار) عبر فرع إستونيا لبنك "دانسكي".
وقال المدعي لوكالة "رويترز" إن المواطنة الدنماركية البالغة من العمر 49 عاما، خضعت لاستجواب أولي في محكمة مدينة كوبنهاغن اليوم، حيث تقرر احتجازها لمدة 21 يوما، مضيفا أن السيدة التي فرض حظر على نشر بياناتها، سُلّمت إلى الدنمارك بعد احتجازها في بريطانيا.
وخلال التحقيقات، قالت المرأة إنها صُدمت عندما جاءت الشرطة إلى منزلها في إنجلترا في يوليو/ تموز العام الماضي وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
يوان صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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وقالت، بحسب وكالة الأنباء المحلية "ريتساو": "لقد كنت في حالة صدمة، لأنني أعرف بنسبة 100%.. 200% (يقينا) أنني لم أرتكب أي خطأ".
تتهم السلطات الدنماركية شخصين آخرين بالتورط في القضية، وتعد واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في العالم، وجرت عبر أكبر مصرف في الدنمارك "دانسكي".
ويخضع المصرف للتحقيق من قبل السلطات في العديد من البلدان، بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في معاملات مشبوهة عبر فرعه في إستونيا من 2007 إلى 2015.
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