https://arabic.sputniknews.com/20211223/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باستهداف-سجن-يضم-3-آلاف-أسير-في-صنعاء-1054483477.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء

اتهمت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية باستهداف محيط سجن للأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي يحوي أكثر من 3000 أسير". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T11:47+0000

2021-12-23T11:47+0000

2021-12-23T11:47+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/83/1045888361_0:188:3306:2048_1920x0_80_0_0_2ffe03ddcbf4abdf891936019f65a3a8.jpg

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، في بيان لها، إن "غارات العدوان الأمريكي السعودي استهدفت ليلة أمس محيط سجن للأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي يحوي أكثر من 3000 أسير".وأضافت اللجنة، أن "موقع سجن الأسرى المستهدف معروف مسبقا لدى قوى العدوان وتم إبلاغهم به أكثر من مرة عبر الصليب الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين"، مشيرة إلى أن "استهداف سجن الأسرى جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن إلى "التحرك الجاد لحماية الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومساءلة قيادة العدوان عن هذا الاستهداف الاجرامي".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال في وقت سابق اليوم، إنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن.وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم