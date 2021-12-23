"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف سجن يضم 3 آلاف أسير في صنعاء

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لـ"أنصار الله"، في بيان لها، إن "غارات العدوان الأمريكي السعودي استهدفت ليلة أمس محيط سجن للأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي يحوي أكثر من 3000 أسير".وأضافت اللجنة، أن "موقع سجن الأسرى المستهدف معروف مسبقا لدى قوى العدوان وتم إبلاغهم به أكثر من مرة عبر الصليب الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين"، مشيرة إلى أن "استهداف سجن الأسرى جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن إلى "التحرك الجاد لحماية الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومساءلة قيادة العدوان عن هذا الاستهداف الاجرامي".وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال في وقت سابق اليوم، إنه استهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء باليمن.وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأضافت اللجنة، أن "موقع سجن الأسرى المستهدف معروف مسبقا لدى قوى العدوان وتم إبلاغهم به أكثر من مرة عبر الصليب الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين"، مشيرة إلى أن "استهداف سجن الأسرى جاء بعد ساعات من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
ودعت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن إلى "التحرك الجاد لحماية الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومساءلة قيادة العدوان عن هذا الاستهداف الاجرامي".
#المسيرة_عاجل | اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: نحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم
وقال التحالف في بيان: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء"، بحسب التلفزيون السعودي.
وأضاف البيان: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير طائرة مسيرة أطلقت نحو جازان"، لافتا إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.