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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الجيش-الأمريكي-يضبط-شحنة-أسلحة-في-بحر-العرب-1054471016.html
الجيش الأمريكي يضبط شحنة أسلحة في بحر العرب
الجيش الأمريكي يضبط شحنة أسلحة في بحر العرب
أعلن الجيش الأمريكي ضبط شحنة أسلحة تضم بنادق هجومية على متن أحد المراكب مجهولة الهوية في بحر العرب. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T06:40+0000
2021-12-23T06:40+0000
2021-12-23T06:40+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية في بيان على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن العملية تم تنفيذها بواسطة إحدى سفن الأسطول الخامس الأمريكي.وأوضح البيان أن السفينة الحربية الأمريكية ضبطت شحنة أسلحة تضم 1400 بندقية هجومية وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة، مشيرة إلى أنها كانت على متن مركب صيد مجهول الهوية.وتابع البيان: "تم اكتشاف شحنة الأسلحة خلال تفتيش المركب للتحقق من هويته وفقا للقانون الدولي العرفي".ولفت البيان إلى أن عملية ضبط الأسلحة المهربة تم تنفيذها في شمال بحر العرب يوم الاثنين الماضي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يضبط شحنة أسلحة في بحر العرب
أعلن الجيش الأمريكي ضبط شحنة أسلحة تضم بنادق هجومية على متن أحد المراكب مجهولة الهوية في بحر العرب.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية في بيان على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن العملية تم تنفيذها بواسطة إحدى سفن
الأسطول الخامس
الأمريكي.
وأوضح البيان أن السفينة الحربية الأمريكية ضبطت
شحنة أسلحة
تضم 1400 بندقية هجومية وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة، مشيرة إلى أنها كانت على متن مركب صيد مجهول الهوية.
وتابع البيان: "تم اكتشاف شحنة الأسلحة خلال تفتيش المركب للتحقق من هويته وفقا للقانون الدولي العرفي".
ولفت البيان إلى أن عملية
ضبط الأسلحة المهربة
تم تنفيذها في شمال بحر العرب يوم الاثنين الماضي.