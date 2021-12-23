https://arabic.sputniknews.com/20211223/الحكومة-المصرية-98--من-وفيات-كورونا-في-مصر-لم-يتلقوا-اللقاح-1054506497.html

الحكومة المصرية: 98 % من وفيات كورونا في مصر لم يتلقوا اللقاح

الحكومة المصرية: 98 % من وفيات كورونا في مصر لم يتلقوا اللقاح

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن نحو 98% من وفيات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T22:25+0000

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2021-12-23T22:25+0000

فيروس كورونا

مصر

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وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" بقناة "الحياة" المصرية "إن الوضع الوبائي لكورونا في مصر اَمن وتحت السيطرة حتى مع ظهور 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون".وأضاف أنه "يتوفر 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم حتى الاَن لذلك تم التوسع في إعطاء المواطنين الجرعة التعزيزية الثالثة".وأعلنت الصحة المصرية، اليوم، تسجيل 883 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و 10 حالات وفاة ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 378843 من ضمنهم 314994 حالة تم شفاؤها، و 21510 حالة وفاة.وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الجمعة الماضية، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/الحكومة-المصرية-توافق-على-منح-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-لهذه-الفئات-1054225359.html

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فيروس كورونا, مصر