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دولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"
دولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"
أعلنت دولة عربية، اليوم الخميس، أن الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد العليا ستتم عن بعد وحتى إشعار آخر، بعد انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T19:36+0000
2021-12-23T19:36+0000
فيروس كورونا
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الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، اليوم الخميس، إن "تنظيم كل الامتحانات إلى جانب عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية سيتم عن بعد، حتى إشعار آخر".وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.ودعا البيان الجامعات إلى "رفع مستوى اليقظة في مواجهة هذا الوباء، والتقيد بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البرتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".وسجل المغرب مؤخرا عشرات الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، خاصة في الرباط والدار البيضاء.وأعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2022.وكانت الحكومة المغربية، قد أقرت يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".كما أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/المغرب-يلغي-جميع-احتفالات-رأس-السنة-ويفرض-حظر-انتقال-ليلي-1054384089.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية تعتمد التحول إلى الدراسة والامتحانات عن بعد بسبب تفشي "أوميكرون"

19:36 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNAمدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020
مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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أعلنت دولة عربية، اليوم الخميس، أن الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد العليا ستتم عن بعد وحتى إشعار آخر، بعد انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، اليوم الخميس، إن "تنظيم كل الامتحانات إلى جانب عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية سيتم عن بعد، حتى إشعار آخر".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ودعا البيان الجامعات إلى "رفع مستوى اليقظة في مواجهة هذا الوباء، والتقيد بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البرتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
المغرب يلغي جميع احتفالات رأس السنة ويفرض حظر انتقال ليلي
20 ديسمبر, 17:01 GMT
وسجل المغرب مؤخرا عشرات الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، خاصة في الرباط والدار البيضاء.
وأعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2022.
وكانت الحكومة المغربية، قد أقرت يوم الاثنين الماضي، إلغاء جميع الاحتفالات في رأس السنة، تعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.
وأشار البيان إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير "منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".
كما أعلنت السلطات المغربية، مؤخرا، استمرار العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل مواجهة جائحة كورونا.
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