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https://arabic.sputniknews.com/20211223/لماذا-أصبح-سلاح-الجو-الياباني-بين-أفضل-القوات-الجوية-في-آسيا؟-1054473984.html
لماذا أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟
لماذا أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟
قالت مجلة أمريكية إن اليابان تمتلك واحدة من أقوى أسلحة الجو في القارة الأسيوية، مشيرة إلى أنها تمتلك ترسانة متنوعة من الطائرات الحربية. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T08:43+0000
2021-12-23T08:43+0000
رصد عسكري
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وقالت "ناشيونال إنترست" في تقرير عن القوات الجوية اليابانية، أمس الأربعاء، إن غالبية طائراتها أمريكية الصنع، مضيفة: "لكن اليابان طورت تلك الطائرات بتقنيات محلية الصنع جعلتها أكثر كفاءة من النسخ الأصلية".وتقول المجلة إن اليابان تعد واحدة من عدد قليل من الدول التي لا تزال تستخدم مقاتلات فانتوم "إف - 4"، التي أحالتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقاعد منذ عقود.وتمتلك اليابان نحو 260 مقاتلة من أفضل المقاتلات الحربية الأمريكية ومنها مقاتلات "إف - 15 جي" التي تمثل نسخة محلية من المقاتلة الأمريكية "إف - 15 سي".وتعد اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على رخصة صناعة طائرات "إف - 15" الأمريكية محليا، حيث أنتجت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة نحو 199 طائرة من هذا النوع وتم تزويدها بتقنيات جعلتها أكثر تطورا من نظيرتها الأمريكية خاصة في مجال الحرب الإلكترونية ومكافحة التشويش.كما تطور اليابان مقاتلات "إف - 2" التي تعد نسخة مطورة من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية.كما أصبحت اليابان تمتلك مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية وتعتبرها أمريكا رأس الحربة في قوتها الجوية في المستقبل.ويضاف إلى ذلك أن اليابان تمتلك طائرات الاستطلاع "إي - 2 سي" و"إي - 2 دي" وهي طائرات إنذار مبكر "أواكس" تقوم بمهام حيوية في وقت الحرب لكشف العد ورصد الأهداف على نطاق واسع، إضافة إلى طائرات "بي - 3 أوريون"، وطائرات النقل "كاوازاكي سي - 1" و"سي - 2" وطائرات "كيه سي - 46 إيه" المخصصة للنقل العسكري والتزود بالوقود في الجو.ما هو تصنيف القوات الجوية اليابانية عالميا؟تصنف القوة الجوية اليابانية ضمن أفضل 6 قوات جوية في العالم، بحسب تقرير عن سلاح الجو الياباني لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.أما في القارة الأسيوية فيأتي ترتيب اليابان في المرتبة رقم 4 بين أفضل القوات الجوية في القارة، وذلك بعد روسيا والصين والهند.
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن

لماذا أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟

08:43 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Eugene Hoshikoمقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات إف 35 الشبحية التي حصلت عليها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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قالت مجلة أمريكية إن اليابان تمتلك واحدة من أقوى أسلحة الجو في القارة الأسيوية، مشيرة إلى أنها تمتلك ترسانة متنوعة من الطائرات الحربية.
وقالت "ناشيونال إنترست" في تقرير عن القوات الجوية اليابانية، أمس الأربعاء، إن غالبية طائراتها أمريكية الصنع، مضيفة: "لكن اليابان طورت تلك الطائرات بتقنيات محلية الصنع جعلتها أكثر كفاءة من النسخ الأصلية".
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وتقول المجلة إن اليابان تعد واحدة من عدد قليل من الدول التي لا تزال تستخدم مقاتلات فانتوم "إف - 4"، التي أحالتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقاعد منذ عقود.
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أمس, 15:29 GMT
وتمتلك اليابان نحو 260 مقاتلة من أفضل المقاتلات الحربية الأمريكية ومنها مقاتلات "إف - 15 جي" التي تمثل نسخة محلية من المقاتلة الأمريكية "إف - 15 سي".
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وتعد اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على رخصة صناعة طائرات "إف - 15" الأمريكية محليا، حيث أنتجت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة نحو 199 طائرة من هذا النوع وتم تزويدها بتقنيات جعلتها أكثر تطورا من نظيرتها الأمريكية خاصة في مجال الحرب الإلكترونية ومكافحة التشويش.
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كما تطور اليابان مقاتلات "إف - 2" التي تعد نسخة مطورة من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية.
كما أصبحت اليابان تمتلك مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية وتعتبرها أمريكا رأس الحربة في قوتها الجوية في المستقبل.
ويضاف إلى ذلك أن اليابان تمتلك طائرات الاستطلاع "إي - 2 سي" و"إي - 2 دي" وهي طائرات إنذار مبكر "أواكس" تقوم بمهام حيوية في وقت الحرب لكشف العد ورصد الأهداف على نطاق واسع، إضافة إلى طائرات "بي - 3 أوريون"، وطائرات النقل "كاوازاكي سي - 1" و"سي - 2" وطائرات "كيه سي - 46 إيه" المخصصة للنقل العسكري والتزود بالوقود في الجو.

ما هو تصنيف القوات الجوية اليابانية عالميا؟

تصنف القوة الجوية اليابانية ضمن أفضل 6 قوات جوية في العالم، بحسب تقرير عن سلاح الجو الياباني لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويأتي تصنيف اليابان عالميا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية.
أما في القارة الأسيوية فيأتي ترتيب اليابان في المرتبة رقم 4 بين أفضل القوات الجوية في القارة، وذلك بعد روسيا والصين والهند.
ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
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